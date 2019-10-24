〈富達投資論壇〉貿易戰對中衝擊有限 經濟穩定靠內需產業撐場

中國經濟成長率放緩，官方頻頻祭出寬鬆政策刺激經濟，富達國際基金經理 George Efstathopoulos 認為，美中貿易戰對中國經濟衝擊有限，認為官方釋出政策利多主要是為了改善內需經濟，目前中國主要任務是穩定，而非刺激經濟成長，換言之，中國內需相關產業，可望在貿易中扛起防禦任務，維持經濟穩定的重任。

George Efstathopoulos 今 (24) 日出席富達年度投資論壇，探討美中貿易戰對經濟成長的影響與投資展望，針對貿易戰對中國經濟影響做上述表示。

中國統計局 18 日公布第 3 季經濟成長率僅 6%，創下 27 年來新低，市場普遍認為，中國經濟成長率趨緩主要與貿易戰有關，全年 GDP 陷入「保 6」保衛戰，並預期官方將推出更多提振經濟政策，減緩貿易戰的衝擊。

Efstathopoulos 表示，過去 18 個月中國經濟成長率逐漸放緩，市場認為主要是受貿易戰衝擊所致，但實際上中國 GDP 轉弱與其經濟轉型有關，尤其中國近年來積極進行經濟結構轉型，去槓桿化的結果導致信貸餘額持續下降，進而影響中小企業獲利與市場就業率。

目前中國政府已開始注意信貸融資餘額減少趨勢，如果信貸餘額水位持續下降，官方將祭出相關措施因應，例如調降利率、釋放資金避免信貸持續下滑。

Efstathopoulos 指出，如果貿易戰提早 10 年開打，勢必對以出口為主的中國經濟造成衝擊，但中國經濟正逐漸擺脫以出口為導向，因此貿易戰對中國而言，雖然有一定程度影響，但在可控制範圍內。

Efstathopoulos 分析，中國過去曾以帶動全球經濟成長為目的，推出相關拉抬經濟政策，儘管官方仍有能力靠政策拉抬經濟成長率，但考量諸多權衡的因素，因此目前經濟政策以穩定內需市場為主，而非刺激增長。

Efstathopoulos 認為，隨著中國經濟體質逐漸改善，面對經濟成長率趨緩，關鍵在於中國的處理態度而非能力，舉例來說，3 年前當中國放款餘額降低，市場會質疑其經濟基本面，但現在則應關切官方的立場與作法，也就是說，對於經濟成長放緩，市場應聚焦官方如何控管下行風險，而非要如何刺激經濟增長。