今年A股最大IPO 中國郵儲銀行進入最後審查階段

中國證監會公布週四 (24 日) 將審核 IPO 上市申請的名單中，國營銀行「中國郵政儲蓄銀行」名列其中，由於今年銀行類股 IPO 幾乎全數通過，再加上其國營背景，順利通過上市審核不會有太大意外。

根據公開說明書內容指出，這次中國郵政儲蓄銀行計劃以不低於 6 月 30 日每股淨資產人民幣 5.49 元發行，而發行股數達 51.7 億股，預計 A 股發行規模約人民幣 285 億元。

這意味著，中國郵儲銀行募資規模有可能遠遠超過之前掛牌上市的中廣核 (發行人民幣 125 億元)，不但拿下今年募資規模最大的 IPO，也是近 5 年來僅次於國泰君安 (發行人民幣 300.58 億元) 之後的第二大 IPO 案。

(圖片: AFP)

中國郵儲銀行 IPO 備受市場關注，其為中國最後一家尚未掛牌的國營銀行。而在今年 6 月份提出 A 股上市申請，僅經過 4 個多月，就已經進入到上市的最後階段，這效率在過去 IPO 歷史中少見。

此外，從公開說明書中可得知，上半年中國郵儲銀行總資產已逾人民幣 10 兆元，預估發行不超過總股本 6% 的規模。

在 A 股掛牌前，中國郵儲銀行已在 2016 年於 H 股上市，當時發行 121.07 億股，募得高達 576 億港幣的資金，成為當時全球最大的 IPO 項目。而這次在 A 股上市後，中國郵儲銀行將成為最後一家「A+ H」的國營銀行巨頭。