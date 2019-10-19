路透：部分美企對華為5G技術感興趣 正進行初期討論

根據《路透社》週五 (18 日) 來自華為高層的消息指出，華為正在與部分美國電信供應商就 5G 平台授權使用進行初期討論。

華為在今年 5 月因為資安問題而遭到美國川普政府封殺，列入黑名單中，華為創辦人任正非便曾在 9 月透露，有意向西方公司出售華為 5G 技術。

目前美國沒有任何一家 5G 網路供應商，歐洲競爭電信同業愛立信和諾基亞價格通常又太高。

華為高級副總裁兼董事會主席 Vincent Pang 表示，美國部分電信業者對於華為的提案，透露出興趣，提案內容指稱只要支付一次性費用，就可以永久使用華為 5G 平台技術，包含了許可證、程式碼、技術藍圖和生產技術訣竅等。

Pang 在訪問華府時解釋說：「有些公司透露正在與我們談話中，但真正要敲定一切還需要很長時間。」

Pang 補充說：「他們表現出興趣，但談話只有幾週的時間，目前還沒有更進一步的細節」。華為拒絕提供公司的名稱或數量。

華為創辦人任正非，在 9 月接受《紐約時報》和《經濟學人》採訪時首先提出了一次性收費，就可以完整享有華為 5G 專利的想法，但是當時尚不清楚美國電信業者是否有任何興趣。

Pang 拒絕透露是否會簽署任何協議。但是，他警告說，華為的一次性支付費用，也包括了不斷改善平台所需的研發投資，這對雙方而言都是非常昂貴的。

自 2009 年以來，華為已花費數十億美元開發其 5G 技術。