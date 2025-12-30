鉅亨網新聞中心 2025-12-30 10:57

在全球電信業進入歲末盤點之際，日本電氣（NEC）宣布退出 4G 和 5G 公共基地台開發市場，為全球通訊設備產業投下震撼彈，同時也代表曾經在 3G 時代與歐美巨頭並駕齊驅的日本通訊設備產業，正遭遇一場全面性的結構性潰敗。

NEC 社長森田隆之表示，未來原則上將不再對公共基地台開發領域進行投資。此舉與公司 4 年前雄心勃勃的目標形成巨大反差。

回溯至 2020 年，NEC 曾與日本電報電話公司（NTT）達成資本業務合作，並誓言在 2030 年奪取全球 20% 的市場份額。然而，僅僅四年，這項宏願便因市場份額持續萎縮而化為泡影。

國際市場研究機構 Omdia 的數據顯示，中國的華為、瑞典的愛立信以及芬蘭的諾基亞三強，合計掌控了全球近八成的基地台市場，而 NEC 和富士通等日本企業的總體市占已不足 2%。

在 5G 時代，全球競爭的核心邏輯已轉變為規模經濟和巨額研發投入的正向循環。 5G 網路對大規模天線陣列（Massive MIMO）和毫米波技術提出了極高要求，只有擁有足夠大的出貨量基礎，才能有效攤平成本並持續投入下一代技術創新。

對於市佔率不到 1% 的 NEC 而言，持續虧損的 5G 基地台業務已成為不可承受的負擔，策略性放棄成了理性的止損選擇。

NEC 的困境並非個案，而是日本通訊產業集體衰退的縮影。今年 7 月，另一巨頭富士通也剝離了其通訊相關業務，進行實質上的隔離處理；京瓷也在評估後放棄了進入 5G 市場的計畫。

這場集體潰敗的根源，來自於日本電信產業長期以來形成的封閉市場生態。過去，以 NTT Docomo 為首的營運商與 NEC、富士通等本土設備商建立了穩定的供應鏈，這種「溫室效應」雖然提供了穩定利潤，卻削弱了日本企業參與全球化競爭的能力。

諷刺的是，連日本最大的行動通訊業者 NTT Docomo，也開始加大從愛立信等海外企業的採購力度，進一步擠壓了本土廠商的生存空間。

儘管黯然退出公共基地台市場，NEC 仍在尋求策略轉型以尋找新的生存契機。公司正積極與美國思科等巨頭合作，將業務重心轉向企業級私人 5G 網路解決方案，目標市場鎖定在歐洲和中東的物流、倉儲和機場管理等客製化場景。

相較於公共電信市場的寡頭競爭，私有網路市場對客製化服務和系統整合能力的要求更高，這正是 NEC 試圖發揮自身經驗優勢的領域。

然而，這個快速成長的利基市場規模遠小於公共市場，且同樣面臨來自華為、愛立信等傳統強敵和思科、HPE 等 IT 巨頭的跨界挑戰。

另一個曾被日本寄予厚望的技術路線——Open RAN（開放無線接取網路），在現實中也遭遇了幻滅。身為 O-RAN 聯盟創始成員的 NEC 曾是開放架構的積極推動者，試圖藉此打破少數巨頭壟斷的格局。

現實的部署進度遠遠落後於預期。 Open RAN 面臨著多供應商環境下的技術互通性複雜、總體擁有成本不確定以及系統整合維運難度大等挑戰。到目前為止，Open RAN 的成功案例主要集中在從零開始建設的新網絡（綠地部署），對於擁有大量存量設備的傳統營運商而言，轉型難度極高，使其在相當長時間內只能作為傳統架構的補充。由西方國家出於地緣政治考量推動的 Open RAN，其商用成效顯然不如市場期待。

與日本廠商的集體式微形成鮮明對比的是，中國企業在全球 5G 市場的持續崛起與技術碾壓。華為與中興在中國國內市場合計佔有近九成份額，在全球市場也與愛立信、諾基亞形成了穩固的頭部格局。

中國廠商的競爭力不僅源於價格優勢，更來自持續領先的技術創新能力。例如華為大規模 MIMO 天線在提升容量和降低能耗方面的突破，以及其端到端的整體解決方案能力。

更關鍵的是，中國電信產業已經將創新競賽帶到了 5G-A（5G-Advanced，也稱 5.5G）的新世代。中國移動已經在全球率先實現 5G-A 網路的規模商用，並計畫在年底前將覆蓋範圍擴展至全國 300 多個城市，同時大規模部署了物聯網關鍵技術 5G RedCap。

5G-A 是 5G 向 6G 演進的關鍵過渡，其性能指標大幅提升，將賦能沉浸式 XR、全像通訊等新興應用場景。中國三大營運商與設備商華為在 5G-A 部署上的高度一致性與戰略決心，顯示出中國正以十年為週期進行前瞻性的技術佈局，並加速建構系統性的技術優勢。