2020年迎接5G時代 蘋果AR裝置預期將成為穿戴裝置領導者

對於蘋果 (AAPL-US) 來說，未來幾年將至關重要，市場已經開始期待 iPhone 能搭載更強大功能的處理器和後置式 3D 相機，且將支援 5G 網路與擴增實境 (AR) 技術。

市場預期，下一代 iPhone 手機中的後置式 3D 相機在處理物理空間位置的能力上，將會更加升級，進而提高 AR 應用程式的準確性，AR 應用程式主要應用是將虛擬圖像疊加在現實世界中。

除上述產品，市場最期待的蘋果產品無庸置疑將是該公司將配備全息投影 (holographic) 顯示器的 AR 眼鏡。

蘋果將 AR 眼鏡的發布日期定在 2020 年， 預期將具備與佩戴者 iPhone 同步的功能，並在使用者的視線範圍內顯示諸如文字、電子郵件、地圖、App Store 和遊戲等內容。

而蘋果也正陸續聘請圖形和遊戲開發方面的專家，計劃將 AR 裝置眼鏡塑造成一項領導性產品，展現該公司積極開發 AR 裝置市場的野心。

蘋果強攻 AR，其他巨頭也不停步

除了蘋果以外，Facebook (FB-US) 也在醞釀進攻穿戴裝置市場，FB 設計的穿戴裝置預期將具有拍照、且藉由連接手機撥打電話的功能，然而最初型號將無法支援 AR 功能。

亞馬遜 (AMZN-US) 近期也發布了 Echo Frames 智慧眼鏡及 Echo Loop 智慧戒指等穿戴裝置，兩者皆能連接並支援語音助理 Alexa。

市場專家認為，2020 年對於消費類電子產品而言，預期將會是豐收的一年，因為隨著 5G 網路的逐漸普及，具有更快速度的設備也預期將攻佔整體市場。

5G 網路將是明年產品創新的關鍵要素，顧問公司 Moor Insights&Strategy 的創始人 Patrick Moorhead 表示：「最明顯的成長將由 5G 的普及和擴展帶動，而無法支援 5G 的智慧型手機廠商，預期將會處於不利地位。」

隨著各大科技公司陸續發布跨時代性的電子設備，蘋果預期也將開始積極進攻，並期許藉由新產品 AR 眼鏡，繼續在科技新創的道路上發光發熱。

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