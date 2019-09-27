美大型銀行搶屯現金 正降低Fed回購操作的放水效果？

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年9月27號16點20分

外電報導，大型企業、銀行在隔夜市場中的大量的現金貸款交易，似乎正阻礙美國聯準會 (Fed) 為了保持短期借貸市場穩定、並控制指標借貸利率而做出的努力，很可能導致較小型公司的借貸成本上升。

在隔夜附買回將易市場當中，每日有超過一兆美元現金貸款的活動，而近期交易活動越來越集中在大型銀行。

聯準會經濟學家去年發表的一項研究顯示，當美國大型銀行開始屯積儲備金時，很可能使較小型公司的借貸成本上升，研究發現，前五家大型銀行持有 90% 以上的總儲備金，已導致流動性過度集中，故經濟學家認為，更均勻的流動性分配，才能有效緩解這種衝擊。

美股券商 South Street Securities 總裁 James Tabacchi 即表示，在目前的市場結構下，資金更往大型銀行集中的程度，只會更加劇。

大型銀行參與回購交易之規模高漲 (圖片：WSJ)

這也是美聯準會官員目前所面臨的挑戰，在上週隔夜利率飆升至 10% 之後，美國紐約 Fed 儲備銀行緊急宣布將進行隔夜回購操作，金額達 530 億美元，為十年來首次透過附買回交易，對金融體系注資。隨後又宣布將再度進行回購，金額上看 750 億美元，期望為市場帶來流動性。

聯準會目前與 24 家銀行和證券交易商合作，例如小摩、花旗和美國銀行，這些銀行專門負責與央行進行市場活動，統過買賣交易向金融體系增加現金，這些交易商可作為聯準會與其他投資者和金融機構之間的中間人。

當聯準會進行隔夜回購操作時，是期望資金將被主要交易者重新利用。不過，分析師們表示，聯準會正面臨著這些交易商可能會持有資金以滿足自身需求的風險。

舉例來說，大型銀行可能會在本季末向小型經銷商借出比往常還少的現金，並可能會繼續囤積現金，因為監管機構通常會在財政季度結束時審查資產負債表，以確保遵守保護銀行體系的規定。

大摩在先前曾警告，聯準會為了保持短期借貸市場穩定，恐怕得「永久性地」擴張資產負債表。

分析師表示，回購市場的集中度可能會持續。大型一級交易商具有結構優勢，包括更多的信貸額度與大型區域性銀行聯繫，以及與貨幣市場共同基金的交易關係，為大型銀行提供了更多的選擇機會。