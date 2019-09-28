儘管回購市場冷靜了 下周一Fed又將再度操心

美國的回購市場目前已經平靜下來，但聯準會正在加強防範措施，以防止下周一市場的動盪，再次出現。

上周，回購利率因美元短缺而跳升的瘋狂表現，通常發生在季底與年底，現在發生在月中，分析師認為是一個不尋常的現象。

下周一就將迎來第三季的季底。聯準會預計將會進行規模更大的 1000 億美元交易，同時，時間將為紐約時間早上的 7:45 至 8:00，比先前的操作時間都還要更早。

這兩項訊息都指出，聯準會已經做好準備，防止下周一利率再次飆升。

法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示：「如果下周一出現一些波動，我不會感到太驚訝，聯準會目前提供了足夠的流動性，但是，有大批的債券結算，市場將承受很大的壓力」。

美國本周拍賣的兩年期、五年期與七年期公債，都將在下周一結算。在市場仍熱衷於持有現金時，這些債券發行都可能再次使得回購市場出現明顯波動。

經紀交易商 Curvature Securities 執行副總 Scott Skyrm 認為：「看來下周一回購利率將會彈升。週五 (27 日) 下午的利率為 2.87%，比早上的 3.25% 有所下降，但仍高於一般時期的平均水準 1.8%」。

BMO Capital Markets 策略師 Jon Hill 認為，目前為止，紐約聯儲的操作，似乎能夠滿足交易商對定期資金的需求。「不過問題是，這些儲備資金有多少能夠進入到市場，並到達其他參與者的手上」。

Jon Hill 預期，下周一回購利率可能再度出現上行的壓力，不過波動可能不會如先前一般造成市場恐慌。

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