錢花少 東西好！大摩喊買AMD 快趁未來一兩季逢低入場

摩根士丹利表示，AMD (AMD-US) 以較少的投資支出，打造了相當有競爭力的晶片系列產品，令人非常驚喜，建議投資者逢低進。

因投資者越來越樂觀看待 AMD 的產品陣容，AMD 今年迄今股價大致上漲 74%。AMD 競爭對手是英特爾 (INTC-US) 和 Nvidia (NVDA-US)。

今年 7 月，AMD 推出新一代 Zen 2 系列 7 納米桌機處理器，英特爾主要供應的仍是 14 奈米的桌機晶片，而奈米越小的製程向來可以讓晶片廠生產出更快、更節能的晶片。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 週一報告提到，「我們認為，明年 AMD 在所有細部市場的份額將提升，與英特爾和 Nvidia 成功競爭，但 AMD 對研發方面的支出卻只有英特爾和 Nvidia 研發費用的一小部分。我們會在下一兩季中，趁 AMD 任何低點趕緊入場增持倉位。」

該分析師指出，去年 AMD 在桌上型 PC 市場上成長 3.8 個百分點，估計今年 3.4 點，明年再拿下 2.9 點。

「我們認為，AMD 在客戶端處理器上的執行力非常出色，其運作預算卻連英特爾 1/6 都不到，AMD 的市佔穩定提升也證明了該公司的創新能力。」

Moore 調升 AMD 股票目標價，自 30 美元調升至 32 美元，並重申其「等權重」的股票評級。AMD 週一股價收高 3.42% 至 32.03 美元。

去年 12 月，商周《巴倫》就建議買進 AMD，並稱 AMD 產品陣容具有高希望，可能是 2019 年的大贏家。