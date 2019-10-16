美股早盤 - 9月零售銷售疲軟、經濟又更放緩？道瓊力守27000點

美國銀行週三 (16 日)(BAC-US) 發布第 3 季財報，第 3 季營收與 EPS 皆優於市場預期，再度延續昨日財報季開局的火熱勢頭，不過，稍早公布美國 9 月疲軟的零售銷售數據，抵消了強勁的企業盈利表現，美股今日開盤小幅下跌。

美國商務部週三公布 (16 日) 9 月零售銷售月增率下滑 0.3%，創 7 個月來首度下滑，顯示繼美國製造業萎縮後，美國民眾的消費支出也出現顯著放緩，疲軟的數據加劇市場對經濟衰退的擔憂。

另外政經消息方面，美國眾議院週二 (15 日) 通過新版《香港人權與民主法案》聲援香港抗議活動，週三 (16 日) 已旋即引發北京政府不滿，威脅要對法案進行報復。中國外交部發言人耿爽對此表示，這項法律不僅將損害中國於美中關係的利益，同時也將嚴重傷害美國利益，威脅將採取強而有力的對策，以應對美方在香港問題上的錯誤決定。

隨著美國消費者支出放緩、美中貿易協議前景未明，以及英國無協議脫歐可能性劇增，許多經濟學家預計，為維持經濟增長，上述因素的不確定性將推升 Fed 於 10 月 29 日至 30 日政策會議的降息機率，據 FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 10 月降息機率高達了 88.2%。

市場預期 Fed 10 月降息機率高達了 88.2% 圖片：CME

截至台北時間週三 (16 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數下滑 23.56 點或 -0.09%，暫報 27001.24 點

那斯達克下滑 24.19 點或 -0.30%，暫報 8124.52 點

標普 500 指數下滑 5.13 點或 -0.17%，暫報 2990.55 點

費半指數下滑 5.45 點或 -0.34%，暫報 1620.64 點

台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 50.55 美元

十年期美債殖利率下跌 0.01 至殖利率 1.73%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.28% 至每桶 52.96 美元

布蘭特原油上漲 0.27% 至每桶 58.90 美元

黃金上漲 0.43% 至每盎司 1483.65 美元

美元指數下跌 0.09% 至 98.20 點

(圖：Investing.com)

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月零售銷售數據報月增率 -0.3%，預估值為 0.3%，前值為 0.4%；此前 8 月數據自 0.4% 修正為 0.6%。

美國零售銷售月增率表現 (圖：TradingEconomics)

焦點個股：

美國銀行 (UAC-US)

Q3 營收報 228 億美元，年增率與去年同期近乎持平，略高於分析師預估的 227.9 億美元。

Q3 淨利報 58 億美元，年增率下滑 19%。

Q3 EPS 報每股 0.56 美元，年增率下滑 15%，高於分析師預期 0.51 美元

蔚來汽車 (NIO-US)

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤大跌逾 8%，此前蔚來汽車曾於週二 (15 日) 傳出正與中國湖州市吳興區洽談一筆逾人民幣 50 億元合作案，以緩解手上資金緊俏的燃眉之急，但週三 (16 日) 有陸媒消息指出，中國吳興區已經停止與蔚來汽車洽談進一步合作。

艾斯摩爾 (ASML-US)

Q3 營收報 30 億歐元，持平市場預期。

Q3 稅後純益報 6.27 億，高於市場預期的 6.09 億歐元。

Q3 毛利率報 43.7%，

華爾街分析：

倫敦資本集團 (London Capital Group) 研究部主管 Jasper Lawler 發布報告表示，上述法案可能引發中國對美方干涉舉動的不滿，並將不滿轉向升級對香港示威者的鎮壓行動。在這種情況下，若中國採維持貿易協議不變，市場將得到緩解，然而香港政治不確定性將持續為經濟帶來巨大的下行風險。

針對趨弱的零售銷售數據，BMO 資本市場利率研究主管 Ian Lyngen 表示，雖然無法將視為消費者動搖的絕對證據，該數據仍推升市場對於經濟增長持續放緩擔憂情緒。