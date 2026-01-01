〈財報〉美銀去年Q4獲利勝預期 股票交易收入創新高、執行長看好經濟前景

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-15 01:24

綜合外電周三 (14 日) 報導，受惠淨利息收入和股票交易收入成長，美國銀行 (BAC-US) 公布去年第四季財報優於預期，執行長稱對 2026 年經濟持樂觀態度。

美銀執行長看好2026年美國經濟。（圖：Shutterstock）

美國銀行去年第四季每股盈餘 98 美分，優於市場預期的 96 美分。營收 285.3 億美元，高於預期的 279.4 億美元。淨利年增 12% 至 76 億美元。

執行長 Brian Moynihan 在聲明中說：「隨著消費者和企業展現韌性，監管環境、稅收和貿易政策也更明朗，我們預期經濟將進一步成長。儘管仍有諸多風險，我們對 2026 年美國經濟持樂觀態度。」

股票交易創新高 固定收益略遜

去年第四季交易業務成為最大亮點，美銀股票交易收入暴增 23% 至 20.2 億美元，創下該行第四季歷史新高，遠優於市場預期。這反映川普去年宣布全球關稅後，市場波動加劇，投資人重新調整持股，帶動交易活動激增。

固定收益交易則相對平穩，僅小幅成長 1.5% 至 25.2 億美元，略低於分析師預期。整體而言，交易部門受惠市場動盪，表現亮眼。

投行業務成長有限 股票承銷拖累

投資銀行業務表現則較為平淡。美銀去年第四季投行收入僅微增 0.7%，雖然優於分析師預期，但成長動能明顯不足。其中併購諮詢費用和債券承銷收入分別成長 6.1% 和 5.9%，但股票承銷收入卻重挫 18%，拖累整體表現。

財務長 Alastair Borthwick 對未來仍抱持信心，表示「對明年的業務管道感覺非常好」。

淨利息收入優於預期 成本擔憂壓股價

美銀去年第四季淨利息收入增 9.7% 至 159.2 億美元，優於分析師預期。該行預期 2026 年淨利息收入將成長 5% 至 7%。

不過市場擔心成本上升。Piper Sandler 分析師 Scott Siefers 指出，雖然淨利息收入預期不錯，「但成本指引可能抵銷」，這是股價早盤跌 3.2% 的原因。過去 12 個月該行股價仍漲 15%，優於標普 500 金融指數的 12%。

貸款餘額增至 1.19 兆美元，年增 8.2%，高於預期。隨利率下降，預期將刺激更多借貸。