美股盤後 — 美零售銷售意外下滑 能源、科技股領跌 四大指數盡數皆墨

週三 (16 日) 儘管美國銀行財報延續一系列銀行股佳績，中國兌現採購美農品仍具不確定性，美國 9 月零售銷售意外下滑，美債殖利率走跌，能源、科技類股領軍下滑，四大指數盡數皆墨。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 5.99 點，或 0.20%，收 2989.69 點。

那斯達克指數下跌 24.52 點，或 0.30%，收 8124.18 點。

美股道瓊指數下跌 22.82 點，或 0.08%，收 27001.98 點。

費城半導體指數下跌 23.90 點，或 1.47%，收 1601.79 點。

標普 11 大板塊有 6 個板塊收低，能源、資訊科技與金融股領跌，非必需消費品、材料與公用事業領漲。(圖片：Finviz)

美債殖利率走跌，金融股隨之下滑。富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.96%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.22%；花旗 (C-US) 下滑 2.48%。

然而，受益於第三季財報營收、EPS 超預期，推助美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.45%。

半導體類股災情慘重，半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 財報好壞參半，獲利優預期但銷售情況不佳，拖累其股價下跌 4.89%。

歐盟反壟斷機構勒令博通，終止與六家業者的反競爭條款，拖累博通 (AVGO-US) 週三下跌 0.63% 至每股 288.48 美元。

美光 (MU-US) 下跌 2.79%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.10%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.39%；AMD (AMD-US) 逆勢上漲 0.29%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.53%。

台股 ADR 多走低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.52%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.25%。

尖牙股獨掉蘋果。蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.40%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.71%；臉書 (FB-US) 上漲 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.57%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.061%。

關鍵經濟數據

美國 9 月零售銷售月增率達 -0.3%，預估值為 0.3%，前值為 0.4%；此前 8 月數據自 0.4% 修正為 0.6%。

美國零售銷售月增率表現。(圖：TradingEconomics)

華爾街分析

週三美國零售銷售遠遜於預期，創 7 個月來首次下降，10 月底聯準會降息機率大增。

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示：「表明美國經濟的消費領域正出現壓力跡象，而且可能正在收縮。消費者一直被視為經濟的救星，而這一資料令人震驚。」

美國總統川普週三受訪時表示，可能下月赴智利參加亞太經濟合作峰會 (APEC) 會晤中國國家主席習近平，才會簽署美中貿易協議。

川普先前宣稱中國將在不到 2 年內購買約 500 億美元的美農產品，但採購規模遠超出中國歷年購買美農品的支出 (最高紀錄是 2013 年峰值 290 億美元)。

國際顧問公司 Hills＆Company 常務董事 John Frisbie 認為：「(貿易) 不確定性仍然存在。」

Omega Advisors 創辦人 Leon Cooperman 預測：「若川普總統訴諸另一輪關稅，那將增加出現衰退的可能性，屆時美股至少下跌 25%。」

華爾街分析師預計標普 500 指數第三季獲利年降 3.2%，截至目前開局表現優異，有 83% 企業財報獲利優於預期，週三美股盤後，IBM 與 Netflix 將接續公布財報。