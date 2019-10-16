蘋果獲新專利：泰坦計畫未死 將改善自駕車安全性及外觀

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 59 項新專利，其中涵蓋了關於蘋果的自駕車「泰坦計畫 (Project Titan)」的兩項最新專利，而這也揭露了蘋果內部並未放棄該計劃。

這兩項專利分別涉及自駕車的道路摩擦係數估算系統，以及下一代雙雷達系統，兩項系統將提供高解析度和高精準度的 4D 追蹤訊息，並有助於提升自動駕駛或半自動駕駛汽車的外觀。

道路摩擦係數估算系統

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果在專利中指出，該專利涵蓋的高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 可自動化、調整和增強車輛控制，以實現更好駕駛體驗，ADAS 系統能藉由來自於車輛上多個數據的輸入來發出警報，或者啟動有助於控制車輛的防護措施。

道路摩擦力是 ADAS 和自動駕駛操作相當重要的參數，它可能會影響跟車距離、車輛速度等車輛行進間的安全因素。

該專利涉及車輛動力學，可用於估算道路摩擦並控制車輛的牽引力，而本次蘋果的發明涵蓋了一種方法，能使車輛行駛於路面時，透過利用橫向動力測量值的傳遞，進而計算相關摩擦係數等測量值。

該方法還會將估計的摩擦係數與路面特性傳感器測量所收集的結果等資訊進行處理，進而生成與車輛的操作相關的學習數據集，並從學習數據集中提供反饋，進而將相關函數值及數據儲存在雲端與車輛通訊的伺服器中。

在實際應用上，該學習數據集會將來自傳感器的輸入數據測量結果，並與來自擴展系統的數據測量結果，共同估計道路摩擦係數，最終傳輸至系統的學習函數中，而學習函數便可藉此預測即時的道路摩擦係數。

雙雷達系統

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果公司的第二項關於泰坦計畫的專利涉及某種雷達系統，該雷達系統包括：

發射天線陣列，向指定的位置發射雷達波束 垂直接收天線陣列和水平接收天線陣列

據蘋果專利申請指出，雷達系統是採用雙接收陣列，以提供方位角與其他各種角度的訊息，當操作時，雷達系統將產生四維 (4D) 訊息，藉此提高對物體或目標追蹤的解析度和精準度。

下一代雷達系統應用於自動駕駛或半自動駕駛車的好處之一是，某些關鍵硬體可以被配置在車輛的儀表板、玻璃纖維保險槓及擋泥板後面，將雷達天線隱藏，進而改善車輛的整體美觀。

值得注意的是，蘋果上述專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。