為人權發聲！美國眾議院通過《香港人權與民主法案》

美國眾議院週二 (15 日) 審議並通過新版《香港人權與民主法案》，重申美國支援香港民主抗議活動，並向北京發出明確譴責訊息。該法案將送往參議院審議，美國總統川普簽署。

《香港人權與民主法案》要求進行年度審查認證香港的自治地位，決定是否維持對香港的特殊待遇，還涉及多項保護香港人權，以及破壞香港自治權的中港官員的制裁措施。

眾議院議長裴洛西 (Nancy Patricia Pelosi) 週二表示：「美國參眾兩院的民主與共和黨員與香港人民站在一起，若美國顧及商業利益不為香港人權大聲疾呼，那麼我們就失去了在世界任何地方為人權大聲疾呼的道德權威。」

與此同時，眾議院亦通過《保護香港法》(PROTECT Hong Kong Act) 和第 543 號決議案 (House Resolution 543)。

保護香港法禁止美企向香港政府與警隊販售任何催淚彈和群眾控管技術。眾議院也同時通過了。第 543 號決議案則是承認香港與美國雙邊關係﹐譴責中國大陸對香港干預，並支持香港市民擁有的抗議示威權利。

週一 (14 日) 近 700 萬香港抗議者聚集在香港中部地區，佔據幾條主要大道，呼籲支持美國這項立法，其中許多人揮舞著美國國旗。香港政府發言人對此表示遺憾，中國政府則認為美國嚴重干涉內政。

美國總統川普週五 (11 日) 提到，美中達成第一階段貿易協議，香港示威抗議情況逐漸緩和，香港問題將自行解決。