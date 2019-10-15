〈彭博專欄〉美中貿易有進展？可能又是雷聲大雨點小

美國總統川普的協議往往「雷聲大雨點小」，川普正聲稱與中國達成貿易休戰協議，而這可能又是一個最新例子。

美中上週在華盛頓舉行經貿磋商後，川普宣稱雙方取得突破，川普表示，中國已同意加大購買美國農產品，並稱「這是我國歷史上為愛國的農民們爭取到的最宏偉和規模最大的一筆交易」。

說這是誇大其辭，也不為過。雙方似乎的確都後退一步，美國同意暫停原本將於本周對 2500 億美元中國商品加徵 5% 的關稅，而中國官方媒體僅僅表示「中美雙方同意共同朝最終達成協議的方向努力」，週一時有中國官員稱，中國希望就「第一階段」貿易協議的細節進一步談判。

如果雙方確實「停戰」，的確是有所進展，但這不過是與這場破壞力無窮的衝突進一步升級相比。倘若真如美國官員所稱，中國未來兩年提高美國農產品進口，美國農民當然會從中受益，但整體經濟效益會很有限。而美國談判代表聲稱中國做的其他讓步，諸如承諾開放中國金融行業、加強智慧財產權保護、避免操縱人民幣匯率等，其實中國大多已經在著手解決。

隨著會談繼續，美國談判代表需要將中國所做的承諾落實在書面上，再由兩國領導人下月會晤時簽署，之後還會再進行更廣泛的談判。不過在促使川普聲勢浩大地發起這場貿易戰的結構性問題上，美國並未從中國那裡獲得實質性讓步。其中一些與中國的長期利益戚戚相關，例如減少大規模也或許是非法的產業補貼，以及為外資企業提供公平競爭環境的市場開放措施等。

從週一的消息面上可以看到，中國領導人對川普的可靠性心存懷疑，另外似乎還嗅到了川普的軟肋，那就是他需要在 2020 年大選之前提振股市乃至整個美國經濟。中國很有可能會將談判拖到大選過後，希望等到 2021 年換個美國總統打交道。

與此同時，美國需要在其他方面確保其經濟利益，不僅需要修復與歐洲和亞洲盟友傷痕累累的關係，以及重新回到照章辦事，使中國的貿易政策與國際規範保持一致。美國還應該牽頭制定新的高標準貿易協議，而非被其他國家在制定國際標準時將其排除在外。

貿易上的長久停戰不會結束中美之間的分歧。人權、軍事和科技競爭、情報活動和地緣政治影響力仍將是爭論焦點。儘管如此，這種不斷惡化的貿易爭端正在造成毫無意義且本可避免的傷害，並且只會使其他挑戰取得進展難上加難。

（本文由彭博專欄編輯 Nisid Hajari 與 Timothy Lavin 撰寫）