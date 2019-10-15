華為願與印度達成「無後門」協議

華為印度負責人 Jay Chen 在週一 (14 日) 受訪時表示，表示華為正和印度政府密切合作中，並準備與印度達成「無後門」協議，以緩解印度的網路安全隱憂，印度目前正準備啟動下一代 5G 網路。

根據印度電信部長 Ravi Shankar Prasad 表示，按電信用戶數量來看，印度是全球第二大電信市場 ，印度預計於明年 3 月上線 5G 服務，目前尚未開始進行 5G 試驗。

印度政府在美國發起抵制華為的行動下，遲遲未決定是該禁用華為 5G 設備，如今華為願意表明立場，與印度政府合作並彰顯其在 5G、網路安全和中國情報方面無所謂使中國受益的「後門」，也就是替北京當局監視其他國家。

華為在全球電信業務市占率為 28%，華為印度分公司首席執行官 Jay Chen 表示：「從一開始，我就對印度行業充滿信心，印度市場將歡迎華為，我們準備與印度簽署「無後門協議」因為我以自己的獨特價值做出了很多貢獻。」

總部位於深圳的華為已被美國，澳洲和紐西蘭等國家列入黑名單，而其他國家仍在評估華為的安全隱憂。

在此前，印度電信業者商 Bharti Airtel (BRTI.NS) 和 Vodafone Idea (VODA.NS) 已使用華為、諾基亞 (NOKIA) 和愛立信，來建構該國 2G、3G 和 4G 網路，並且先前曾強調這三大業者與者都參與過印度市場，以保持競爭、價格和服務質量的重要性。

負責人 Chen 強調了華為參與印度 5G 推出的重要性。

據路透社先前報導，中國曾經要求印度不要阻止華為在該國發展業務，並警告說印度在中國的廠商可能會因此面臨後果。