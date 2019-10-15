美中是否真心達成貿易協議？人民幣走勢將成為重要指標

在美國總統川普宣稱達成第一階段協議之後，投資人希望看到中國一些「誠意」的展現，並將首先的目標瞄準人民幣，但以連兩日人民幣中間價的設定來看，仍看不到明顯美中氣氛轉佳的跡象。

中國人民銀行週一 (14 日) 將人民幣中間價定於 7.0725，較上週五只升 2 點，今 (15 日) 中間價定在 7.0708，再上調 17 點，雖維持上漲趨勢，但幅度並不高，也比《路透》所測算的 7.0676 更低。

相較之下，人民幣週一在岸價收於 7.0669，不僅是連 5 升，而且來到 9 月 16 日以來的高點，而此一價格，甚至高於今天中間價所定的 7.0708。

人民幣關鍵仍要看 7(圖表取自彭博)

凱投宏觀 (Capital Economics Ltd.) 中國資深經濟學家 Julian Evans-Pritchard 認為，中國人行現在可能會回到默默支持人民幣升值的狀態，以示善意。

據《彭博》引述知情人士消息，指中國希望進行更多的談判，來確定交易細節，讓中國國家主席習近平可在 APEC 期間，與川普正式簽下第一階段協議。

Evans-Pritchard 表示，即使如此，離雙方達成持久協議距離還很遙遠。

Hinrich Foundation 研究員 Stephen Olson 指出，魔鬼總藏在細節裡，而美中還需要長達 5 週的進一步協商，說明雙方仍有很多的工作要做，將不會見到美中達成的貿易協議。

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘認為，當然如果 11 月中美能簽署協議，人民幣則有望進一步測試 6.88 關鍵阻力，但短期估計仍在 7-7.1 之間震盪。

花旗集團分析師 Lu Sun 和 Gaurav Garg 在給客戶的報告中說，中美似乎不太可能在美國 2020 年大選前，達成全面貿易協議，第一階段協議中的匯率協議，可能只會承諾不推動人民幣貶值，而不是強制讓人民幣單方向升值。

由此來看，他們認為，人民幣要想升破 7.0 的水準，似乎面臨很大障礙。

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