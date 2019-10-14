美中貿易談判報喜 台股ETF基金重拾吸金功力 稱霸新興市場

美中貿易談判達成初步協議、英國硬脫歐風險降溫，激勵風險性資產走揚，根據彭博資訊統計，全球主要股市同步翻紅，股票型 ETF 資金淨流出幅度也有趨緩跡象，其中台股 ETF 基金今 (14) 日幾乎收紅，上週獲資金淨流入約 2.1 億美元，高居新興市場之冠。

美中貿易戰長期懸而未決，影響資金擁抱風險性資產意願，在美中重啟談判前夕，整體股票型 ETF 資金淨流出 56.2 億美元，但流出幅度有放緩趨勢，其中美股與台股 ETF 基金雙雙重獲資金青睞，分別淨流入 24.9 億美元、2.1 億美元。

台股今天在資金簇擁下，大漲 176 點重新站上萬一，相關 ETF 基金更成資金追捧標的，除了元大台灣 50 反 1 拉回整理外，包括元大滬深 300 正 2、元大 S&P 原油正 2、富邦上證正 2、國泰中國 A50 正 2 等，也同步帶量上揚。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰暫時休兵，加上英國無協議脫歐風險降低，有利提振市場情緒及風險性資產表現，但因目前這兩大協議均缺乏細節，未來仍將持續就內容進行討論，建議投資人現階段宜採取成長與防禦的多元配置，掌握反彈行情之餘也能防範潛在震盪風險。

安聯投信認為，中國持續去美化可望帶動概念股走揚，但考量個股表現差異大，因此可以從產品特性與供應態勢進一步檢視基本面的變化，作為投資上的參考。

以蘋概股來說，蘋果供應鏈因手機銷量優於預期，相對有撐，加上明年大改款是可預期的，短中長線都具題材。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，短線政治面與美中會談結果引發不確定性，美中兩國後續談判進程，將持續牽動全球金融市場。

以總經數據來看，美國 9 月失業率降至歷史低點，但薪資成長年增率下滑至 2.9%，新公布的 PPI 更是月減 0.3%，加上先前走跌的採購經理人指數，市場謹慎看待總經面發展下，預期美國公債殖利率將維持在區間低位，支撐債券後市。