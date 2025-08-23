鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-23 19:30

俄羅斯常駐聯合國第一副代表 Dmitry Polyanskiy 週五（22 日）表示，俄羅斯已要求聯合國安理會就「北溪」（Nord Stream）天然氣管道爆炸事件召開緊急會議，會議預定於 8 月 26 日舉行。

北溪管道爆炸：俄羅斯要求聯合國安理會召開緊急會議、烏克蘭嫌疑人義大利被捕。(圖：Shutterstock)

Polyanskiy 在社交媒體上指出，俄方將在會中提出對德國調查進度緩慢及安理會資訊不透明的關切。

據俄羅斯媒體報導，德國聯邦檢察院 21 日發布消息稱，在義大利協助下，一名涉嫌參與「北溪」天然氣管道爆炸事件的烏克蘭男子近日在義大利被捕。

據德國《明鏡》周刊援引德國聯邦檢察官辦公室調查人員的說法，該男子在事件中擔任協調角色，但目前尚不清楚該男子何時會被引渡到德國。

英國《Sky News》指出，這名嫌疑人曾在烏克蘭特勤局任職，並服役於烏克蘭陸軍特種部隊，但目前尚不清楚他在 2022 年北溪管道爆炸案發生時是否仍在服役。烏克蘭政府持續否認與該爆炸事件有任何關聯。