美股盤後 — 美中高層級談判開局順利 四大指數同步收漲

美中第 13 輪高層級貿易談判週四 (10 日) 登場，美方傳出考慮達成部分協議，中國國務院副總理劉鶴表示，中方是「帶著極大誠意而來」，美國總統川普表示，將在週五會面劉鶴，談判氣氛轉向樂觀。

週四 (10 日) 能源股隨油價走揚，美債殖利率躍升，提振金融股，蘋果和開拓重工等貿易敏感股走高，四大指數同步收漲。

週四 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 18.73 點，或 0.64%，收 2938.13 點。

那斯達克指數上漲 47.04 點，或 0.60%，收 7950.78 點。

美股道瓊指數上漲 150.66 點，或 0.57%，收 26496.67 點。

費城半導體指數上漲 14.94 點，或 0.97%，收 1555.79 點。

標普 11 大板塊僅公用事業下滑，能源板塊漲幅居冠 (1.28%)、金融 (1.02%) 與材料 (0.98%) 板塊次之。(圖片：Finviz)

隨著美中達成有限協議的希望提升，尖牙股表現可佳，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%；Netflix (NFLX-US) 大漲 4.84%；臉書 (FB-US) 上漲 0.10%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.10%；。

半導體類股盡數皆漲，思佳訊 (SWKS-US) 上漲 5.18%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 2.58%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.28%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.25%；美光 (MU-US) 上漲 0.94%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.83%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.48%。

美債殖利率走高，金融股氣勢如虹，富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.04%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.01%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 1.51%；高盛 (GS-US) 下滑 1.53%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.44%。

石油輸出國組織 (OPEC) 宣布減產後，原油價格走高，能源股週四大漲，埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.19%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.25%。

華爾街分析

週四美股盤後時段，美國總統川普報喜表示，美中高層貿易談判首日非常順利。而他計畫週五與中國國務院副總理劉鶴會晤。

劉鶴在談判前表示，此次中方是「帶著極大誠意而來」，願意與美方就貿易平衡丶市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

美方傳出考慮將貨幣協議納入「有限的貿易協議」中，關稅上調有望暫停。

BB&T Wealth Management 高級副總裁 Bucky Hellwig 表示：「我想還是會有希望發生一些好事的，但市場似乎有一種共識，即這件事可能不會 (馬上) 結束，談判對市場的短期影響可能會降低。」

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「貿易談判確實主導一切，我們已經看到消息是多麼不可預測，股市震盪如此劇烈，我認為每個人都必須耐心等待，直到雙方真正達成協議。」

週四美債價格走軟，但 Global Holdings 債券交易和策略總經理 Tom di Galoma 不忘警告：「川普政府 (還是) 很可能會表態不希望達成有限協議。如果如此，就會出現一場避險交易。」