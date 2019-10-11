內容質量、用戶增長驅動 高盛看好Netflix競爭地位

在蘋果 (AAPL-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等影音串流平台夾殺之下，Netflix 在串流影音平台的龍頭地位越來越岌岌可危。不過，高盛 (Goldman Sachs) 認為，在優質的影音內容、穩定的定價環境以訂閱用戶增長的帶動之下，第 4 季的業務表現很可能達到分析師預期。

高盛分析師表示，隨著迪士尼、蘋果、AT＆T 等等媒體與科技公司持續推陳出新，串流影音平台競爭已走向白熱化，Netflix 面臨來自傳統媒體以及大型科技公司的競爭挑戰。

不過，根據分析師整理圖表顯示，既使競爭加劇，Netflix 的訂戶數量仍在持續上升。

圖：CNBC

高盛分析師 Heath Terry 在客戶報告中表示，儘管面臨強大競爭壓力，Netflix 淨訂戶數仍在持續增長，高盛認為，Netflix 的相對價值遠超過當前其他競爭對手，他們不可能取代 Netflix 在消費用戶中的主流地位。

此外，分析師認為，Netflix 至今已挺過大小挑戰，該公司豐富的競爭史，將有助其度過這波串流媒體大亂鬥。

儘管如此，高盛仍將該公司 12 個月目標價自 420 美元下調至 360 美元，原因為用戶增長和收益率受到長期承壓。

截至臺北時間 11 日上午零時許，Netflix 股價上漲 3.02%，暫報每股 275.60 美元，為兩週以來最高。