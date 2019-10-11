微軟Azure雲端業務成長強勁 分析師看好 將是下季主要收入

微軟一向是投資人眼中的寵兒，10 月 23 日即將公布第四季財報，Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，微軟財報中， Azure 雲端產品強勢來襲，將是微軟主要收入來源，預計 Q4 市占率將有驚人成長。

微軟今年領漲美股，迄今上漲 37%，相比之下美股標普 500 指數上漲 16.5%，包含微軟在內的 SPDR ETF 科技股，則上漲了 30%。

微軟股價走勢 (圖片: investing)

微軟涉足硬體，股息高加上在環保和社會意識投資人眼中，企業形象良好，備受分析師青睞。

Ives 預測，Azure 和 Office 365 的雲端業務實力，將成為推動微軟的主要力量，無論是在營收、利潤或銷售額上，均超出市場預期，預期將比一般商業雲業務高出約 3 倍的市場份額。

之前 Barron's 曾報導，微軟快速成長的雲業務，正積極將微軟拉往市值「兆元」俱樂部，Daniel Ives 也認為，雲端業務將有助微軟推向 1 兆美元市值。

目前，微軟是全美僅次於蘋果和亞馬遜的第三大上市公司，其市值已達 85 億美元。

Ives 認為未來微軟在雲業務上投入增長迅速。

展望未來，Ives 寫道，微軟 2020 年的雲業務已有穩固基礎，公司可望在下階段雲業務競爭中，從亞馬遜 AWS(Amazon Web Services) 搶占更多市占率，Azure 的強勁成長動能，將持續到 2021 年。