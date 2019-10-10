歐盟調查中國熱軋鋼傾銷問題 並對鋼製車輪徵收關稅

外電報導，歐盟執行委員會 (European Commission) 在週四 (10 日) 表示，已經開始針對中國和印尼是否向歐盟傾銷用於車架和機械的熱軋不銹鋼的調查。

歐洲工業界在近日指責中國和印尼通過政府補助向歐洲市場推出低價的鋼鐵，委員會的調查最終可能導致對這些國家的進口商品徵收關稅。

此外，委員會也表示，已對中國的鋼製車輪徵收了高達 66% 的臨時反傾銷稅，指控中國出口商以低於成本的價格在歐洲市場出售。去年中國在歐盟的市場佔有率較 2015 年翻了一倍。

歐盟執行委員會表示：「應採取臨時措施，以防止因傾銷進口產品而對歐盟工業造成的進一步傷害。」

官方表示，如果任其發展下去，低價的中國和印尼熱軋不銹鋼意味著「在數量和價格壓力的情況下，對歐盟市場進一步的傷害將更加明顯。」

此次針對中國的指控也使歐盟與該國之間的貿易關係更為緊張，歐盟在先前也曾指責中國政府違反了世界貿易組織的規定。

從腳踏車到太陽能電池板，歐盟執行委員會目前已採取些許措施，通過關稅來限制中國商品的進口，恐促使中國政府針對反傾銷稅進行報復。

中國不銹鋼協會稱，中國是全球最大的不銹鋼生產國，在 2018 年生產了 2671 萬噸不銹鋼產品，年增率達 2.4%。

歐洲鋼鐵業負責人表示，早在美國於 2018 年對中國鋼鐵徵收關稅之前，中國政府就曾多次被指控將更多出口轉移至歐洲，並造成嚴重的供過於求。負責人表示，自 2013 年以來，中國對歐盟的鋼鐵進口量成長了一倍以上，而需求僅略有增加，預計 2019 年更將會下降。