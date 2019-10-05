反壟斷調查未完成 傳歐盟喊停博通部分業務

《路透社》引述消息人士報導，歐盟反壟斷監管機構計劃近期暫停博通 (AVGO-US) 部分業務行為，包含與特定電視和數據機製造商進行的獨家採購協議。

消息人士稱，歐盟高層計劃 10 月 7 日向國家競爭管理機構提交臨時命令，待正式決定後再通知公司。

這項決定是歐盟委員會 (European Commission) 近二十年來首次頒布的臨時命令，該命令稱在監管機構尚未完成反壟斷調查前，將禁止博通展開部分業務，並稱該命令未來可能進一步發展成限制類似商業行為的相關法令。

目前博通尚未針對此消息作出回應，不過該公司曾表示，反壟斷調查不會對其機上盒和數據機業務產生實質影響，並稱臨時限制措施無法阻止產品的生產與銷售。

截至今 (4) 日凌晨 1 時許，博通股價上漲 1.91%，報每股 279.68 美元。

博通股價日線走勢 (圖：Investing.com)

歐盟委員會 (European Commission) 今年 6 月宣布對博通啟動反壟斷調查，懷疑博通涉嫌以違反競爭方式，壟斷電視機上盒和數據晶片市場的市場。

今年 8 月，博通於一場非公開聽證會上進行申辯，參與者包含英特爾 (Intel)、聯發科 (MediaTek)、寬騰達通訊 (Quantenna)，以及數碼士 (Humax)。