中國官媒施壓 蘋果下架港警追蹤應用「HKmap.live」

在中國官媒強力譴責應用程式促進抗議非法行動後，蘋果 (AAPL-US) 週四 (10 日) 宣布，將追蹤香港警方的應用程式「HKmap.live」自 App Store 下架。

蘋果在週三 (9 日) 發布聲明表示，該應用程式能夠顯示出警員確切位置，並且被用以針對警方進行襲擊，對於公共安全造成相當大威脅，違反企業準則與當地法律，目前已經與香港網路安全和技術犯罪局進行協商，最終決定將應用程式下架。

本週二 (8 日) 晚間，中國《人民日報》發表文章稱，該應用程式為暴力抗議者提供監視警方行動的管道，促進當地非法行動，強烈批評蘋果公司批准應用程式上架形同為「暴民護航」。

HKmap.live 能為用戶提供警察和安全區的位置更新。蘋果最初拒絕該應用上架，由於該應用有讓不法人士輕易逃避警察追捕的疑慮。不過蘋果仍在幾天後批准上架，該應用甚至躍升香港下載量最高的應用，來自中國的批評聲浪四起。

在人民日報發佈評論後，中國外交部發言人耿爽於記者會上表示，當前香港的暴力犯罪行為持續不斷，嚴重傷害該地法治和社會秩序，強調任何有良知和正義感的人，都應抵制該應用，而非支持與縱容。

不過也有支持者認為，HKmap.live 可以幫助香港居民免於警察與抗議者之間衝突波及，維護自身安全。

HKmap.live 下架消息傳出沒多久，相關消息指出，蘋果也應中國政府要求，將新聞網站《Quartz》自中國版 App Store 下架，在香港爆發反送中運動以來，《Quartz》一直都有追蹤相關消息。

《Quartz》稱，蘋果向其發出下架應用的通知並不明確，僅稱其部分內容違法，但未明確指出哪些違法，《Quartz》編輯於推特上表示，蘋果是「應中國的要求」將其應用下架。

蘋果發言人拒絕對下架《Quartz》應用發表任何評論。