法興：企業毛利率遭侵蝕 恐讓美國2020年陷入衰退

法國興業銀行首席美國經濟學家 Stephen Gallagher 繼續預測 2020 年出現經濟衰退，主因為 Stephen Gallagher 評估，美企的獲利動能已大不如前。

Stephen Gallagher 的經濟衰退理論相對簡單：在美國經濟衰退之前，通常是公司毛利率下降。在銷售趨於持平的同時，成本通常會在週期結束時上升。

Stephen Gallagher 揭露數據顯示，美國非金融企業的毛利率已在 2015 年達到頂峰 15%，但在最近一季已下降至 10.9%，Gallagher 對此示警，美企的獲利動能確實正在緩慢縮減。

削減成本

Stephen Gallagher 表示，由於很少有企業在市場上擁有絕對的定價權，因此企業捍衛自身獲利來抵禦勞動成本上升的唯一方法就是削減成本，但是要了解的是，側重削減成本並不是成長，一旦企業開始減少投資和調薪，總體經濟環境上的消費者支出停滯，恐怕只是時間問題。

Stephen Gallagher 進一步指出，一般來說企業避免毛利率下滑的另一種方法是，是積極投資於提高生產率的科技，例如自動化設備，但這種情形現在並沒有出現在美股企業當中，儘管美企在研發和軟體上的投資有所增加，但在設備上的資本支出卻很薄弱。

Stephen 指出，毛利率下降是企業商業週期的重要關鍵，因為當企業的本業獲利能力強勁時，這種企業就能撐過金融風暴，但是，當本業獲利能力太微薄時，管理階層就會在出現危機剛開始浮現時，就出手削減成本。

Stephen Gallagher 在 8 月的一封致投資人信中亦指出，在獲利預期不佳的背景下，貿易戰之不確定性也給美國企業在未來的業務規劃上，正帶來嚴峻挑戰。

溫和衰退

Stephen Gallagher 預計，企業毛利率的下滑可能將讓美國經濟在 2020 年出現衰退，但這個衰退的過程將相當溫和，除了需要某部分企業債有浮現過度槓桿外，目前並看不出其他失衡現象。

Stephen Gallagher 亦認為，聯準會 (Fed) 有可能大幅度降低利率以防止全面衰退，儘管較低的利率對解決毛利率下滑無濟於事，但 Fed 可以減輕許多過度槓桿化的企業和消費者的還本付息負擔。

Stephen Gallagher 表示，隨著經濟衰退的到來，Fed 今年估計將再降息一碼，最有可能的時間點就是在本月底，然後在衰退來臨的 2020 年再降息 4 碼。