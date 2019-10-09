利率倒掛模型創建者：殖利率曲線已閃紅色警訊 該警惕經濟衰退

創建殖利率曲線經濟預測之模型的杜克大學教授 Campbell Harvey 週二 (8 日) 表示，人們應該留意殖利率曲線倒掛所發送的警訊，並採取預防行動，不該坐等經濟衰退的到來。

Harvey 指出，在經濟繁榮時，管理資產實際上很容易，但當經濟要進入轉折點，這就困難得多，投資人應該先做好計畫。

Harvey 領導了殖利率曲線倒掛的研究，在 1986 年，他首度提出當 10 年期美債殖利率與 3 個月期利差若出現倒掛，即預示了經濟衰退。自 1950 年到 Harvey 發表此理論的當時，已經有 4 例成功案例，從那以後，又發生了 3 次。

而今年 3 月，10 年期美債殖利率減 3 個月期利差又短暫出現倒掛，之後回升後，卻又於 5 月再度倒掛，並一直維持倒掛至今。

10 年期美債殖利率減 3 個月期利差 圖片：Fred

Harvey 表示，美債殖利率曲線需要保持倒掛 3 個月時間才是可靠的信號，因此當前的情況，意味著這項指標正在「閃爍紅色警報」，預示著經濟衰退即將到來。

Harvey 指出，這項指標的好處是，人們有時間可以預做計畫，殖利率曲線倒掛並不是一個巧合的指標，而是一個指向未來 6 到 18 個月時間中，經濟將進入下行的指標。因此，企業可以根據這項指標來做出反應，例如延遲支出計畫，直到「風暴」過去。

Harvey 說，這種做法可能導致增長放緩，但也可以將這視為風險管理。在某種程度上削減支出，可以避免了非常尖銳的硬著陸，他不認為這該被視為「自我實現的預言」。

相較之下，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (8 日) 強調，曲線倒掛是一個評估經濟的方法，但不一定要立即處理。

Harvey 表示，這個模型不是唯一的指標，但給了一個準確的信號。明年如果美國陷入衰退，不會令人感到意外。