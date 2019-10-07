衰退隱憂再起，投資級債怒漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國製造業與非製造業採購經理人指數雙雙惡化，再度引起投資人對於美國經濟即將陷入衰退的擔憂，美國股市迅速下跌。但消化完轉差的數據後，投資人預期聯準會將被迫進一步降息，美國股市反彈並收斂跌幅，美國大型與小型類股分別下跌 0.33% 與 1.33%。

2. 世界貿易組織公布仲裁結果，宣佈美國可對歐盟 75 億美元產品徵收報復性關稅，法國財政部長強烈回應，暗示歐盟也會對美國加徵關稅，美歐間貿易衝突再次升溫。歐洲央行表示歐元區金融穩定面臨四大風險、德國 2020 年經濟成長率遭下調，歐洲股市下跌 2.44%。

新興市場

1. 俄羅斯央行暗示將進一步降息，但受到油價大跌影響，俄羅斯股市下跌 2.68%。

2. 印度央行降息一碼的同時調降對經濟成長預估，投資人擔心政策刺激效果，印度股市下跌 3.21%。

債券市場

1. 投資人預期聯準會將進一步降息，美國政府債券與投資等級債券分別上漲 1.07% 與 0.85%。

2. 受美國公債殖利率下降與部份國家降息帶動，除了受到股市影響下跌的高收益債券外，各類債券普遍有好表現。

原物料、匯率

1. 世界貿易組織與信評機構惠譽均對全球貿易與成長提供悲觀看法，全球需求下滑恐不利原油價格，布蘭特與西德州原油價格分別下跌 5.72% 與 5.54%。

2. 黃金與美國公債同樣受到避險需求提振，單週上漲 0.51%，每盎司價格回到 1,500 美元之上。

資料來源: Bloomberg, 2019/10/05（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/04）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/10/05（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/10/04）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國製造業傳噩耗

美國製造業採購經理人指數不如預期，且主要分項紛紛跌破榮枯分水嶺，若從具領先效果的美國 10 年公債與聯邦基金利率間差距來看，製造業採購經理人指數的下行趨勢可能才剛開始。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/03。

2. 全球製造業信心小幅轉佳

儘管反彈幅度不大，若從全球與整體新興市場角度來看，製造業信心都略有好轉。假設美國製造業與非製造業採購經理人於未來幾個月繼續惡化，全球與新興市場復甦狀況能否持續，是未來觀察重點。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/03。

3. 避險與風險資產表現兩極

受到美國經濟數據不佳影響，黃金再度回到每盎司 1,500 美元之上，而風險性極高且仰賴融資的新創企業 WeWork 與其大股東軟銀，則遭遇重擊，避險與風險性資產表現兩極。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2019/10/04。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/10/03。

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