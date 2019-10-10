美銀美林：小型股未來10年表現將超越大型股

投資銀行美銀美銀指出，儘管目前美股小型股表現落後於大型股，但也許已到了該買進的時候了。

追蹤小型股的羅素 2000 指數在過去一年股價下跌超過 9%，但在此期間，標準普爾 500 指數卻仍是微升。

相對於大型股，這個差距讓小型股估值達到多年來最具吸引力的水平，似乎正為投資人帶來了長期買進的巨大機會。

美銀美林進一步表示，當聯準會 (Fed) 降息時，小型股表現也往往勝過大型股。最重要的是，由於小型企業的業務更多地是以美國國內為主，也因此小型股通常不受全球貿易條件的影響。

美銀美林資深股票分析師 Jill Carey Hall 發表報告表示：「估值限制了短期預測能力，但對長期而言卻更為重要，從本益比來看，預估在接下來 10 年中，小型股將跑贏大型股。」

另一間投資銀行 Jefferies 的統計也顯示，相對於大型股，小型股的估值處於 2003 年 6 月以來最有吸引力的水平，從歷史上看，當估值差距擴大延續到第二年時，小型股的平均表現比大型股高出 6%。

羅素 2000 指數在 2003 年 6 月至 2004 年 6 月間超越標普指數。當時，小型股指數飆升近 30%，而標普指數則攀升了 16.4%。

小型股也有其他優點：Fed 目前處於寬鬆模式。

Fed 今年來已降息 2 次，並有望在 10 月底再次降息。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場對 10 月底再降息的預期為 85%。

從歷史上看，當 Fed 降低利率時，小型股的表現要優於大型股。Jefferies 的數據顯示，在 Fed 進入寬鬆週期後，小型股平均 12 個月的回報率為 27.9%。同期大型股的平均收益接近 15%。

在 Fed 第一次降息後的 3 個月和 6 個月內，小型股表現也超過大型股。當利率下降時，中型股也落後於小型股。

Jefferies 股票策略師 Steven DeSanctis 表示：「較低的利率正在推動房市成長，這是對小型股收益影響最大的一塊，且超過大型股。」

Steven DeSanctis 指出，小型股收益中有 30% 以上來自房市，同時，大型股則約有 12% 的收益來自房產業。

考慮投資小型股的另一個原因是中美間持續的貿易戰，過去一年來，全球兩大經濟體已對彼此價值數千億美元的商品加徵關稅，這引發了人們對企業獲利成長的擔憂，尤其是大型股企業。

大型企業在海外市場的獲利和營收曝險更高，並且更容易受到貿易條件趨緊的影響。另一方面，小型股在美國境內推展業務，因此不易受到正在進行的貿易戰的影響。

可以肯定的是，投資小型股會帶來一定的風險。

首先，小型股比大型股更容易波動和不可預測。羅素 2000 指數今年出現 65 次至少 1% 的波動幅度，幾乎是標普指數的 2 倍。

Papamarkou Wellner 資產管理公司總裁 Thorne Perkin 說，「風險方面，必須更加謹慎，針對小型股，必須真正了解企業的營運及其競爭環境。」

如果美國經濟步履蹣跚，小型股也可能比大型股受更大的打擊。包括失業和零售在內的美國硬數據表明經濟穩定。然而，包括經濟調查和信心指數在內的軟數據則顯示經濟放緩。

但 Hodges Capital 總裁 Eric Marshall 認為，風險值得投資人承擔，「小型股確實傾向於承擔更多的風險，但隨著時間的推移，它們應該獎勵投資人承擔這種風險，這意味著它們通常會在較長時期內跑贏大盤。」

他看好的兩支小型股是 Brooks Automation (BRKS-US) 和 Diodes Inc. (DIOD-US)，它們是市值約 20 億美元的半導體製造商。Brooks Automation 今年來漲幅超過 37%，而 Diodes 的漲幅超過 23%。