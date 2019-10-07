香港反送中抗議影響港股、匯市程度小 美中貿易戰才是主角

自香港發生反送中抗爭活動以來，投資人擔心不斷升溫的社會運動恐造成港股崩盤，聯匯制度恐瓦解，不過，香港證券相關業內人士指出，以港股及港幣走勢來看，情況似乎並未出現恐慌反應，香港金融情勢整體而言仍穩定。

股市

香港業內表示，過去 4 個多月來，反送中抗爭規模最大的時間點一般發生在周末，但經歷長期抗議活動後，市場已漸漸習慣，周末抗爭活動對接下來週一港股影響性逐漸降低。

以上週五 (4 日) 為例，在香港政府推出「禁蒙面法」後，港股雖一度急跌，但隨後在香港政府釋疑該法與戒嚴無關後，港股立即彈升。同時，港股夜間期貨盤仍維持反彈走勢。

相對的，美中貿易談判對港股影響較大，8 月美中貿易談判惡化，港股 8 月即出現較重跌幅，在進入 9 月份雙方關係好轉後，港股則略為回溫。

資料來源: 東方財富網, 恒指週線走勢

目前港股本益比約在 10 倍附近，與 S&P 500 約 12 倍比仍相對便宜；以過去 5 年數據來看，2016 年與 2018 年，當 S&P 500 與港股本益比突然擴大，兩者本益比又再度拉近。

資料來源: bloomberg

匯市

由於港元與美元掛鈎的聯匯制度，是保持香港與全球金融穩定的基礎，因此香港政府不斷保證聯匯制度不會改變。

此外，目前港元一直保持 1 美元兌港幣 7.75 -7.85 元間上下限波動，顯示資金外流壓力不像外界想像的大，港元走勢整體而言仍穩定。

資料來源: investing.com

至於市場謠傳限制每日提款限額、部份 ATM 出現人潮、實施外匯管制等，香港金融局表示，香港資本市場自由開放，資金進出自由，不會實施外匯管制，且也沒有限制每日提款限額一事。

至於 ATM 出現人潮，主要是因部份中資銀行 ATM 遭到破壞，有資金需求的人必須到臨近 ATM 領現，因此 ATM 出現人潮只是個案，不影響香港整體金融環境。

影響產業

不過，反送中抗議事件，確實對香港的零售、酒店、航空、地產造成影響，特別零售、酒店、航空影響最大，同時十一黃金周中國遊客不到香港，對香港零售、酒店衝擊更大。不過據統計，相關產業占港股比重不到 3 成。

相對，許多大型權值股如股王騰訊、中石油、工商銀行等，營收主要來源不在香港，受香港社會運動衝擊小，業內人士指出，主要還是受美中貿易佔不確定性影響。

地產業方面，根據香港中原地產指數來看，今年 6 月後呈現下滑，但整體仍較去年同期高，且相對今年年初仍上漲，從圖表來看，香港房市只是進入調整修正，並不存在恐慌性賣壓。

資料來源: 香港中原地產, 中原地產指數

流動性充裕

以市場情緒來看，業內指出，法人動作也淡定，高盛在 9 月底的報告指出，整體香港流動性充裕，資金外流情況不嚴重，截至 8 月 19 止，港元存款較 7 月下滑 1.6%，美元存款則上揚 2.7%。

資料來源: 高盛

香港業內也認為，或許香港出現個別企業裁員及撤資消息，如德意志銀行撤離亞太事務，但本質上與香港社會運動沒有關係。

散戶方面，確實有撤資情況，但幅度不大，意外的是中國與香港的客戶撤資情況不明顯，反而台灣客戶撤資動作相對大一些，分析人士指出，或許香港與中國客戶離抗爭事件比較近，較能了解實際情況，不易受媒體擴大報導影響。

香港年輕人的不安

香港金融圈表示，或許大家對香港政府執政不滿意，但絕大部份的人還是希望以和平理性的方式表達訴求，而少數極端份子採取更激烈的抗爭手段表達訴求，也是絕大部份港人不樂見的情況。

當然，這次抗爭有不少年輕人，突顯香港年輕人對未來很大的不確定性及恐懼感，特別是高房價與低薪問題，業內人士表示，現在年輕人的薪資水準與 20 年前相當，20 年前剛出社會的年輕人，月薪可買 8 平方英呎的房子，現在連 1 平方英呎都買不起，香港房價漲太高，年輕人薪資沒太大變動，自然引發不滿。

香港房價高，與中國人移民脫離不了關係，加上香港土地多在建商手中遲遲不開發，導致香港房市問題惡化。

但日前香港大型建商之一，新世界發展則表示，要捐地 27 萬平方公尺，另一大型建商恒基兆業也表示將捐地，以紓緩香港房市問題，不論香港建商捐地的背後目的為何，至少都有意解決香港年輕人心中的不安全感，香港政商界需要跨出解決的第一步。

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