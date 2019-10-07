祭《提款法》限制提款金額？香港金管局：絕無此事

香港局勢動盪之下，出現不少流言。香港金管局今 (7 日) 公告，近來有傳言指金管局會訂立《提款法》，限制市民每日提款金額。金管局強調絕無此事。

香港特首林鄭月娥上週五決定引用《緊急法》，訂立《禁蒙面法》後，香港局勢未見穩定，抗議暴力程度反而升級。受此影響，市場上多家銀行分行暫停服務或關門，櫃員機大排長龍。

這使得週末期間謠言紛紛，傳出「金管局傳 10 月 31 日立《提款法》保障社會有足夠流動資金，私人每天提款上限港幣 6000 元，每星期不得超過 4.2 萬元」，使金管局立即出面否認。

金管局強調，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民的需要，並忠告市民小心分辨流言。

在訂立《禁蒙面法》後，市場憂慮政府有機會實行外匯管制，財政司長陳茂波則在記者會上表示「絕對不會做」。

但不少香港市民仍然非常擔憂，週末除了受嚴重破壞分行暫停服務，不少銀行分行都關門，櫃員機大排長龍，有部分櫃員機更已沒現鈔。

在各區示威活動下，金管局在周末曾表示，全港約 3300 部櫃員機中，逾 10% 即超過 330 部受損而不能正常運作。而運作正常櫃員機中，約 5% 因各種原因有待補充現金，即約 150 部櫃員機當天沒足夠現金。