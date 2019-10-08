〈港交所擬併LSE〉港交所：為股東最佳利益 不繼續推動對倫敦證交所的併購提議

香港交易所今 (8 日) 發布公告，確認將不繼續進行對倫敦證券交易所集團有關要約，但仍保留未來收購的可能性。

港交所在公告上指出，港交所董事會仍相信，倫交所跟港交所合併具重大戰略意義，合併可創造一個世界領先的市場基礎設施集團。他們對於未能說服倫交所管理層接納收購感到失望，為了港交所股東最佳利益，決定不繼續對倫交所進行要約。

不過港交所在公告上稱，6 個月內於下列情況下，仍保留宣布對倫交所作出要約或可能要約，情況為：(1) 倫交所董事會贊成或同意的情況下、(2) 倘任何第 3 方宣布對倫交所作出要約的確實意圖、(3) 倘倫交所公布「清洗交易」建議或反收購、(4) 倘英國收購與合併委員會認為情況出現重大變動或 (5) 委員會同意的其他情況。

此前，港交所於 9 月 11 日公開發布了收購倫交所的計畫，收購總價約 296 億英鎊，除 25% 以現金支付，餘下將透過發行港交所股份支付，但建議迅速被倫交所拒絕，並表示沒有必要與香港交易所進一步接洽。

據《每日電訊報》引述消息指，倫交所十大股東中，僅一名股東支持港交所的收購要約。

根據英國的收購規則，港交所無法在週三的截止日期之前提出正式報價，因此至少 6 個月之內將無法競標倫交所。