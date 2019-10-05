不受反送中運動影響 香港家族辦公室資產投報率仍有3.5%

受到全球貿易摩擦與地緣政治影響，富豪家族的投資報酬也跟著縮水，根據瑞銀與 Campden Wealth Research 調查，去年上半年來，全球家族辦公室投資報酬率降至 5.4%，香港家族辦公室投資報酬仍有 3.5%，似乎不受反送中運動影響。

香港反送中運動情勢越演越烈，引發資金外逃疑慮，但根據瑞銀發布的最新寶告顯示，亞太區 86 個受訪的家族辦公室，平均家族財富為 9.08 億美元，管理資產為 6 億美元，其中香港的 21 個家族辦公室，平均家族財富為 10 億美元，管理資產為 8.13 億美元，新加坡 20 個家族辦公室，平均家族財富為 6.99 億美元，管理資產為 4.67 億美元。

金融圈高層認為，瑞銀調查時間是從 2018 上半年到 2019 上半年，而香港反送中運動是在 6 月開始升溫，且隨著港府態度強硬有越演越烈的趨勢，因此香港反送中運動對於高資產族群資金的影響，仍有待觀察。

報告指出，亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均報酬為 6.2%，績效報酬表現優於全球家族的平均投資組合報酬 5.4%。

進一步觀察亞太與新興地區家族辦公室投資報酬率，亞太區在私人市場在全球家族辦公室所有資產類別中表現最好，平均報酬率 19%，高於全球平均水平的 16%，其中房地產全球平均報酬為 9.4%，亞太區也有 8.9% 的報酬率，全球各地的家族辦公室對該資產類別增加配置 2.1 個百分點，房地產目前占全球及亞太區家族辦公室平均投資組合的 17%。

展望後市，全球多數家族辦公室正對全球政經風險進行評估，56% 的亞太區家族辦公室高階管理人員預期 2020 年市場將趨緩走跌，各家族辦公室也開始因應劃應變措施，降低潛在損失及把握新投資機會。



另外，46% 的亞太區受訪者為降低風險正重新調整其投資策略，其中 39% 積極利用可帶來投資機會的事件，另有 22% 則在減少投資的槓桿水平。