台股盤前－台廠法說會+美中新談判 影響本周台股行情

台股上周相對歐美、亞洲股市抗跌，守穩月線之上，儘管外資連續 2 日賣超，但上周外資仍累積買超近 60 億元，在資金寬鬆下，加上台廠法說陸續召開，後續展望將推升指數向上攻的機會，惟本周美中貿易新一輪談判，會影響短線投資氣氛。

美股上週四大指數，標普 500 指數上漲 41.38 點，或 1.42%，收 2952.01 點；那斯達克指數上漲 110.21 點，或 1.40%，收 7982.47 點；美股道瓊上漲 372.68 點，或 1.42%，收 26573.72 點；費城半導體指數上漲 28.63 點，或 1.85%，收 1574.39 點；

台股 ADR 上周則全面上揚，台積電 ADR 上漲 0.62%；聯電 ADR 上漲 1.43%；日月光 ADR 上漲 1.29%；中華電信 ADR 上漲 0.72%。

股王大立光、權值王台積電法說會即將登場，其中大立光將以蘋果追單題材，令市場期待，台積電則放眼 5 奈米製程，雙王行情也將牽動台股走向。

股王大立光 9 月營收以 65.96 億元再創歷史新高，月增 1.84%，年增 19.54%，連 2 個月創新高，第 3 季營收也達 184.83 億元，同步創高，季增 31.26%，年增 13.15%，受惠美系客戶新機拉貨，大立光 10 月營收可望延續 9 月強勢表現。

台積電將於周三 (9 日) 公布 9 月營收，受惠客戶拉貨動能升溫，8 月營收再創新高，由於 7 奈米製程需求持續強勁，外資看好，台積電第 3 季營收可望優於財測，9 月營收將上看 950 億元，挑戰千億元水準。

蘋果新機 iPhone 11 系列銷售優於市場預期，美國、中國、台灣等地官網，送貨日期已排至 10 月底，市場預期，相關供應鏈有望獲得追單，營運續升溫，包括大立光、鴻海、可成、玉晶光、鴻準等。