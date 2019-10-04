三大法人期現貨不同調 賣超現貨27億元 外資轉調節富邦VIX

台股今 (4) 日走勢震盪，收 10894.48 點，10900 點得而復失，周線收紅，三大法人方面，外資賣超 8.41 億元，投信買超 3.75 億元，自營商賣超 23.02 億元，共賣超 27.68 億元，惟三大法人期現貨操作均不同調，外資昨 (3) 日大買 14 萬張富邦 VIX 後，今日轉調節逾 8000 張。

台指期部分，外資加碼淨多單 681 口，多單未平倉口數增至 55126 口；投信增持空單 687 口，空單未平倉口數增至 25257 口；自營商回補空單 1174 口，空單未平倉口數降至 3905 口。

外資今日買盤集中電子股，義隆電獲買超上萬張，買超上千張則有日月光投控、緯創、力成、聯詠、京元電子、奇鋐、光罩、光寶科、聯電、世芯 - KY、華通、聯發科、至上、瑞昱、微星、GIS-KY。

外資買超方面，買超最多是義隆、買超 15532 張，第 2 名日月光投控、買超 5818 張，第 3 名緯創、買超 5007 張，第 4 至 10 名依序為元大 S&P 原油正 2、力成、聯詠、京元電子、奇鋐、光罩、光寶科，外資買超張數超過 2000 張。

外資賣超方面，賣超最多為富邦 VIX、遭大賣 8756 張，第 2 至 4 名分別為新光金、元大 S&P 石油、華航，賣超張數均逾 7000 張，第 5 至 7 名為台達電、中鋼、臺企銀，賣超逾 5000 張，第 8 至 10 名依序為玉山金、燿華、興富發，外資賣超張數超過 3500 張。

投信今日買超第 1 名為旺宏、買超 4503 張，第 2 名為欣興、買超 2222 張，第 3 至 5 名為東元、緯創、茂林 - KY。投信今日賣超第 1 名為建準、賣超 1457 張，第 2 至 5 名依序為南亞科、台郡、強茂、兆豐金。

國泰證期分析師蔡明翰指出，相較國際股市紛紛跌破月季線，台股相對抗跌，導致指數開高面臨一定程度的賣壓，惟新台幣仍強勢，顯示資金維持正向，只要新台幣不走弱，台股強勢格局可望延續，但仍須留意美中貿易戰會面後，股市利多出盡的拉回壓力。