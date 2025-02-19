〈台股盤後〉台積電熄火改由雙D及鋼鐵股當值日生 收盤下跌62點
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 14:06
台北股市今 (19) 日在權值股台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 熄火之下，集中市場收盤下跌 62.03 點或 0.26%，在類股快速輪動的驅使同時，成交值放大爲 3800.03 億元，市場專家指出，台股在大盤指數上漲空間已經不大情況之下，今天改由低位階題材個股擔綱，大盤的位階已高，建議對急漲個股站在賣方處理手中持股。
新台幣兌美元匯價今天中午暫收 32.766 元、貶值 0.1 分，成交金額 5.14 億美元。
今天台股大盤開盤 23589.44 點，最高來到 23683.46 點，最低爲 23550.99 點，收盤下跌 62.03 點或 0.26%，成交值放大爲 3800.03 億元，是近三日來最大成交值。
今天大盤整體集中市場電子類股下跌 0.38%，占大盤成交比重 70.34%。航運股下跌 0.19%，占大盤 2.2%，塑化股 1.63%，占大盤成交比重爲 0.6%。
台積電 (2330-TW) 股價今天收盤報 1090 元，收盤下跌 10 元或 0.91%，亞光 (3019-TW) 收黑，收盤報 199 元，較昨日下跌 4 元或 1.97%，而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 收黑，玉晶光 (3406-TW) 收盤股價上漲 6 元或 1.27%，收盤價報 479.5 元。
IC 載板股包括欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價都放量上漲，成交量都優於昨日；貨櫃航運股收盤以長榮 (2603-TW(、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 都收在平盤價附近。大盤在記憶體及面板股的雙 D 族群表現較佳。
資深證券分析師黃漢成說，目前的台股上漲空間不大，大盤走勢以拉抬低位階及鋼鐵及塑化類股爲主，同時題材的面板型封裝概念股如由田 (3455-TW)、正達、鑫科、久威及東捷走強，高位喈電子股並沒有表現，現階段達應採取來回操作應對。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉台積電止跌漲逾200點 權值股帶漲風 機器人股續強
- 〈台股開盤〉創開春新高後觀望氣氛濃 生醫、塑化股重挫 中小型股活躍
- 〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 最後一盤爆274億元強拉 收漲160點
- 〈台股開盤〉觀望氣氛仍濃 台積電疲軟 玻璃、塑膠類股強出頭