〈台股盤後〉台積電熄火改由雙D及鋼鐵股當值日生 收盤下跌62點

台北股市今 (19) 日在權值股台積電 (2330-TW) 、鴻海 (2317-TW) 熄火之下，集中市場收盤下跌 62.03 點或 0.26%，在類股快速輪動的驅使同時，成交值放大爲 3800.03 億元，市場專家指出，台股在大盤指數上漲空間已經不大情況之下，今天改由低位階題材個股擔綱，大盤的位階已高，建議對急漲個股站在賣方處理手中持股。