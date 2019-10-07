◆盤勢分析

1. 上週五美股非農就業數據表現表現疲弱，加深市場對 FED 進一步降息預期，四大指數延續前一個交易日反彈氣勢，終場漲幅介於 1.40%~1.85%。在個股方面，APPLE 傳出將 iPhone 11 的產量提高 10%，股價勁揚 2.8% 也帶動科技股表現，博通上漲 2.61%、美光上漲 2.51%、高通上漲 2.32%、intel 上漲 1.76%、AMD 上漲 1.12%、台積電 ADR 上漲 0.62%。

2. 受惠美股四大指數止跌回升，上周五帶動早盤加權指數跳空開高，但盤中因 2330 台積電走低與亞股轉弱，指數一度翻黑。午盤過後市場買氣逐漸回籠，指數緩步收高，最終報收 10,894.48 點，上漲 18.57 點，漲幅 0.17%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五指數持續在月線之上震盪，收長上下影線的小黑 K 棒，顯示市場多空力道持續拉鋸。

(2) 量能：成交量小增至 1,226.54 億元，仍維持低量的震盪盤型。

(3) 技術指標：日 KD 指標 9 日 K 值回升、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 27.68 億元；外資 - 8.41 億元、投信 + 3.75 億元、自營 - 23.02 億元。

4.OTC 指數開平後震盪走低，部分中、小型電子股因周末市場追價意願低，終場指數下跌 0.13%，終止連續第三根紅 K 走勢。

5. 半導體相關：2330 台積電股價頻創新高，市場看好對 5G、AI、物聯網、邊緣運算的後續需求，帶動測試平台 6510 精測開高震盪、封裝 6451 訊芯 - KY 上漲超過 4.5%；IP 服務相關的 3443 創意、3035 智原、6643M31、6533 晶心科漲勢整齊。

6.IC 設計：2458 義隆電 9 月營收創歷史新高，4Q19 淡季不淡，外資調高評等，上周五股價爆量收上 90 元；另高速傳輸 4966 譜瑞 - KY、驅動 IC 8016 矽創、影音 IC 2379 瑞昱強勢上攻。

7. 面板：面板雙虎 3481 群創、2409 友達，股價基期低，上週五長紅再見轉強跡象。

8. 散熱組群：族群內個股持續輪動，上週五 3653 健策、3483 力致漲幅超過 4%。

9. 操作建議：近期全球股市仍隨消息面波動，短線台股面臨上方 11000 點中期的大壓力區，加上目前外資買超力道轉弱與國慶假期在即，預期指數呈將呈現震盪。短線操作建議聚焦市場關注 5G 相關的 PCB、散熱、網通等族群，已有拉回再轉強者為佳；另新新品上市效應蘋概股則可逢低布局。

10. 蘋果單好甜 大立光營收 連二月創新高：蘋果 3 鏡頭 iPhone 11 新機拉貨效應啟動，股王 3008 大立光創下 9 月、第三季及前三季營收新高三項紀錄。市場預估，大立光第三季毛利率有望重返 70％榮光，單季 EPS 將突破 50 元，不排除上看 55～60 元水準，累計前三季 EPS 亦挑戰去年同期的 133.38 元水位。展望 10 月營收表現，大立光樂觀指出，目前產能滿載，10 月表現應會與 9 月相當。

11. 鴻海 9 月營收 締造同期新高：2317 鴻海公布 9 月營收 5,878 億元，年增 0.49%；第 3 季營收 1.38 兆元，較上季增加 19.3%、年增 0.7%，在蘋果 iPhone 加持下，鴻海 9 月和第 3 季營收雙創歷史同期新高，符合法人預期。市場傳出蘋果已要求相關供應鏈追加 10% 訂單，相當於增加 800 萬支，需求意外強勁。法人預期，鴻海 10 月營收有機會持續創高。

12. 聯詠驅動 IC 明年出貨倍增：陸系面板廠 OLED 產能大舉開出，市場看好 5G 智慧手機將可望大幅導入 OLED 面板，現更傳出大陸最大面板廠京東方 2020 年 OLED 產能將上看 5,000 萬片，加上卡位進入 LGD 供應鏈。3034 聯詠在兩大 OLED 面板廠產能同步看增情況下， 2020 年有機會大搶 OLED 驅動 IC 訂單，出貨量將可望倍數成長。