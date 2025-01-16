〈台股盤後〉神山獲利昂揚率隊衝破2萬3及季線 航運獨憔悴

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 14:12

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台北股市今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 開盤後領軍大漲激勵，開盤集中市場大漲 500 點，終場並在 CPO 及半導體族群助攻之下，以上漲 510.53 點或 2.27% 作收，收盤報 23025.10 點，市場成交值爲 3330.92 億元，大盤站上季線。

今天整體集中市場電子類股上漲 2.85%，占大盤成交比重高達 71.39%。

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在台北匯市方面，美元指數連三跌，加上台股早盤勁 揚，加權指數盤中漲點一度達 633.12 點，帶動台幣兌美元強升，盤中最高觸及 32.895 元，來到近一周盤中高點，中午則升值 1.13 角，暫收 32.952 元。

市場專家指出，今天市場春節前的賣壓不再，但上檔反壓區仍要留意。同時，儘管美股雖然反彈，近期日 K 線已有小頭部成形，對台股的影響頗深，仍要留意。

台積電股價今天收盤報 1105 元，上漲 40 元或 3.76%，成交量放大爲 47107 張，成交值達 519 億元。台積電盤後並公布去年第四季財報，受惠整體稼動率提升抵銷掉 3 奈米產能爬升影響，毛利率達財測高標 59%，營益率也超標、達 49%，單季稅後純益 3746.8 億元，每股稅後純益 14.45 元，雙雙創下單季新高，累計 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。

今天台股大盤在權值股助攻上漲，開盤爲 22817.52 點，最高來到 23417.69 點點，最高漲點高達 633.12 點最低爲 22817.52 點，市場成交值爲 3330.92 億元。