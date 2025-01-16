〈台股盤後〉神山獲利昂揚率隊衝破2萬3及季線 航運獨憔悴
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 14:12
台北股市今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 開盤後領軍大漲激勵，開盤集中市場大漲 500 點，終場並在 CPO 及半導體族群助攻之下，以上漲 510.53 點或 2.27% 作收，收盤報 23025.10 點，市場成交值爲 3330.92 億元，大盤站上季線。
今天整體集中市場電子類股上漲 2.85%，占大盤成交比重高達 71.39%。
在台北匯市方面，美元指數連三跌，加上台股早盤勁 揚，加權指數盤中漲點一度達 633.12 點，帶動台幣兌美元強升，盤中最高觸及 32.895 元，來到近一周盤中高點，中午則升值 1.13 角，暫收 32.952 元。
市場專家指出，今天市場春節前的賣壓不再，但上檔反壓區仍要留意。同時，儘管美股雖然反彈，近期日 K 線已有小頭部成形，對台股的影響頗深，仍要留意。
台積電股價今天收盤報 1105 元，上漲 40 元或 3.76%，成交量放大爲 47107 張，成交值達 519 億元。台積電盤後並公布去年第四季財報，受惠整體稼動率提升抵銷掉 3 奈米產能爬升影響，毛利率達財測高標 59%，營益率也超標、達 49%，單季稅後純益 3746.8 億元，每股稅後純益 14.45 元，雙雙創下單季新高，累計 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。
但貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 收盤全數走跌，航運類股指數下跌 0.18%
今天台股大盤在權值股助攻上漲，開盤爲 22817.52 點，最高來到 23417.69 點點，最高漲點高達 633.12 點最低爲 22817.52 點，市場成交值爲 3330.92 億元。
資深證券分析師黃漢成說，台股上方均線壓力極大，這也是今天台股爲紅 K 棒並留上影線的重要原因，台股春節前的賣壓並已減輕，台股將反彈並在高檔震盪， CPO 及 機器人的概念股值得留意。
今天收盤台股權值股台積電上漲、廣達 (2382-TW) 收平盤、鴻海 (2317-TW) 上漲、聯發科 (2454-TW) 走強，收盤上漲 40 元或 2.82%，收盤報 1460 元，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 股價也強勢上漲。
今天光通訊族群包括上詮 (3363-TW) 獲外資好評，帶動族群聯亞 (3081-TW)、眾達 KY(4977-TW) 等光通訊族群強勢演出，
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