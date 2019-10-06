〈分析〉美國高所得族群：醫生居首 科技業比重高

過去台灣老一輩的長者常以長大要做醫生、律師來期許自己的子女在事業上成就。在 21 世紀，科技當道的時代，醫生、律師是否依然是薪資水準最高的當紅職業，研究機構 Glassdoor 將帶大家一探究竟。

研究機構 Glassdoor 調查美國各領域招聘員工的年薪發現，中位數最高的職業為醫生，基本工資中位數為 19.34 萬美元。若以美國平均基本工資中位數 5.4 萬來看，醫生薪水高出逾三倍半。

不光如此，調查中收入最高的前四個職位全數來自醫療保健產業，如藥房經理、牙醫及藥劑師等，其基本工資中位數也遠遠高於 12 萬美元。至於律師則是排在 21 位，基本工資中位數為 9.77 萬美元。

不過，技術類職位在整體基本薪資榜單中的比重是最高的。當中薪資最高的技術職務為企業架構師，基本工資中位數達 12.26 萬美元。而數據分析及管理相關的各類職務角色，如數據科學家、數據架構師與分析經理等等薪資也名列前茅。

資料來源: 199IT, 鉅亨網製表

以上這些高薪資的情況反映出雇主很清楚要加強自身企業的競爭力，就要付出極具競爭力的薪水。

同時，這些工作需要廣泛的高等教育或高學歷，考量到具備這些專業技能的人才在供應上仍遠低於需求，因此可以斷言這些職業高薪的趨勢短期不會改變。

科技業仍最敢給

若從平均薪酬水準 (含基本工資、佣金、獎金等所得) 最高的企業來看，調查結果並不意外前三大均為科技業，其年薪中位數超過 16 萬美元。

資料來源: 199IT, 鉅亨網製表

不光如此，科技業也是在調查各家企業中比重最高者，這包含 Twitter、Google 及 LinkedIn 等科技大廠。而當中薪資水準最高的企業為 Palo Alto Networks，其中位數高達 17 萬美元。

除了科技企業之外，麥肯錫公司與法國巴黎銀行等諮詢與金融企業，以及生物技術與遊戲產業等企業同樣給出較高的薪酬水準。

而在調查中，Glassdoor 發現到企業文化與價值觀、對高層領導的信任及未來發展機會，對員工的工作滿意度有著最為直接的影響。因此，雖然薪資水準是決定求職者意向的首要因素之一，但絕非唯一。

