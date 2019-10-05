〈鉅亨看世界〉iPhone11開紅盤

《日本經濟新聞》報導，美國蘋果 (AAPL-US) 在今年 9 月推出的新款 iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及 iPhone 11 Pro Max 三款新機，由於銷售情況優於預期，因而計畫在年底前將產量調高一成。位處 iPhone 相關供應鏈的眾多廠商，也都可望因此受惠。

2019 年的新款 iPhone，由於價格較去年有所調降，在這樣的誘因下，消費者也紛紛買單，使得銷售情況優於預期。然而在美中貿易戰等不確定因素下，iPhone 銷量能持續到什麼程度也都是未知之數。

有蘋果在台灣及日本的供應商向日經記者透露，蘋果有要求他們增加產量。最初蘋果預計三款新型 iPhone 在年內的合計生產數量為 7000 萬 ~ 7200 萬支，而目前有可能上看 8000 萬支。而蘋果在接受日經記者採訪時，則對相關尋問表示不予置評。

iPhone 11 產品線。(圖片：AFP)

今年新款的 iPhone 11 售價從 699 美元起跳，較全年 iPhone XR 推出時的最低購機門檻 749 美元便宜了 50 美元。也有業界人士指出，今年的 iPhone 在功能與設計上沒有大幅度的變更，也使得生產成本得以降低。

有業者透露，在增產方面，以 iPhone 11 的數量最多。相關面板廠等零組件供應業者將最為受惠。而 iPhone 11 Pro 雖然也有小幅增加，但價格較高的 iPhone 11 Pro Max 的產量則是幾乎維持原本計畫。今年的三款新機，原本預估銷量會遜於去年的三款機型，但以目前的情況判斷，很有可能出現微幅增長。

iPhone 11 Pro 產品線。(圖片：AFP)

首款 iPhone 問世至今已經過了 12 年，在技術革新方面也出現停頓的狀況。隨著 iPhone 逐漸走向高級化與高價化的影響下，也使得 iPhone 在中國等重視價格的新興國家陷入苦戰。根據 IDC 的調查數據，在 2019 年 Q2 的全球智慧型手機出貨量中，蘋果 iPhone 只占了 10.1% 較去年下滑約 2 個百分點，也拉大了與南韓三星電子與中國華為之間的距離。

賈伯斯與 2007 年的首款 iPhone (圖片：AFP)

不過美國政府在 8 月時決定，在 12 月前將延緩對中國產智慧型手機等價值 1500 億美元商品發動追加關稅的課徵，也可能是影響蘋果上修 iPhone 產量的原因之一。趁著耶誕季節來臨前，提早了生產步調。

然而回首過去的例子，蘋果曾在去年秋天要求鴻海 (2317-TW) 等廠商減少 iPhone 產量，有多數的供應商也認為不能樂觀看待。

瑞穗證券的資深分析師中根康夫，也曾在 9 月 24 日時表示，包含舊款 iPhone 在內的 2019 年整體產量，預估為 1 億 9400 萬支。較 6 月時的預測，約拉高了 9%。不過與 2018 年的 2 億 2300 萬支成績相比，仍有著 13% 的落差。另外，業界推測蘋果將於 2020 年春天，在相隔 4 年後推出新款的低價版 iPhone。期盼在各項影音訂閱服務，扮演著重要角色的 iPhone 市占能有所回溫。