〈觀察〉擺脫照明市場流血競爭 LED廠各擁利基衝獲利

LED 照明成紅海市場，許多 LED 廠逐步降低照明營運比重，轉而投入其他應用領域，以提升獲利能力，晶電、億光、隆達、榮創佈局 Mini LED，光磊、鼎元擴大感測元件營收占比，而佰鴻則著眼多元化利基型產品，各廠轉型佈局也逐步開花結果。

由於中國廠商大舉搶進，造成產能過剩，加上中國政府大力補貼，陸廠以殺價競爭流血搶市，LED 照明成紅海市場，許多台廠毛利率甚至因此轉負，不得不轉型，以走出產業困局。

晶電 (2448-TW) 今年 1 月分拆 Mini LED 模組業務，獨立成全資子公司元豐新科技，Mini LED 產品已有包括穿戴式裝置、電視等客戶嘗試導入，背光與顯示屏應用終端產品將於第 4 季問世，明年下半年放量。除 Mini LED 外，晶電也成立全資子公司晶成半導體，負責 VCSEL 業務，今年已取得 VCSEL 感測訂單並開始出貨，但要放量仍需時間。

億光 (2393-TW) 目前 Mini LED 產品主要以顯示器背光及車用與電競等，較高價的終端應用產品為主，看好明年 Mini LED 市場，可望有更多應用出現，相關產品量產的比例也會提升。除搶攻 Mini LED 市場外，億光近來也佈局工業用光耦合器、植物照明應用或 AIOT 相關領域，降低照明與背光產品比重。

隆達 (3698-TW) Mini LED 背光應用產品包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，去年底已有 65 吋電視、高階筆電、電競螢幕等終端產品陸續量產，開始貢獻營收，也已有 Mini RGB 顯示器產品陸續出貨。

此外，隆達也積極耕耘光電半導體元件，包括 3D 感測應用的 VCSEL，及 IR LED、穿戴裝置應用、UV 封裝產品等，都已陸續量產貢獻營收。今年包括 Mini LED 及 VCSEL 光電半導體元件等新事業，營收占比估可達 1 至 2 成，明年在終端應用陸續放量之下，新事業營收占比可望拉升至 2 成以上。

光磊 (2340-TW) 佈局感測元件多年，近來營收占比持續攀升，已從 2017 年的 44.9%，擴增至今年上半年的 6 成，且受惠穿戴式裝置客戶需求持續暢旺，下半年出貨量看增。鼎元 (2426-TW) 感測元件營收占比則超過 5 成，產品涵蓋醫療、自動化設備、航太、車用及消費性 3D 感測等，也佈局光通訊產品領域。

佰鴻 (3031-TW) 著重客製化利基型產品，開拓多元化產品線，應用領域範圍廣泛，包括 3C 電子、顯示器、安控、醫療儀器、航空、照明、號誌標示、車用、智慧三表 (水表、電表、瓦斯表) 等。且目前機艙照明營收比重已達 1 成，也積極佈局包括銀行 ATM 照明、環境光應用、LiDAR 距離感測器、VCSEL 及 UVC LED 封裝等新應用。