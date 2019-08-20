白宮否認有意下調薪資所得稅！仍將尋求避免經濟衰退方式

為避免打擊消費者信心，白宮正研擬策略防止經濟衰退，不過白宮官員週一 (19 日) 強調，下調薪資所得稅 (payroll tax) 並不在政策考量內。

《華盛頓郵報》早前報導，政府官員正在進行初步商討薪資所得稅減稅的可能性，官員間仍在辯論，是否有必要推動國會批准減稅法案。

前一次經濟衰退期間，歐巴馬政府曾下調薪資所得稅，到整體收入的 4.2%，以提振消費者支出，但是到 2013 年，薪資所得稅又回到原本的 6.2%。

在這段減稅期間，歐巴馬政府每年減少稅收逾 1000 億美元，但政府將收入減少歸咎於社會保障計晝，而不是減稅。如此一來，卻造成了赤字增加。

報導中說，比起 2017 年減企業稅，白宮的一些官員認為，薪資所得稅相當於對許多家庭進行更大幅度的減稅。

另一方面，美國總統川普顯然認為，降息是最簡便的方式。他在週一推文中，加大對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的攻擊，說鮑爾「缺乏遠見到了可怕的地步」，並表示利率應該下調至少 100 個基點。

川普還將利率下調的理由，不再僅限於讓美國經濟更好。他表示，如果降息至少 100 基點，世界經濟會很快得到大幅度的增強，所有人都能得到好處。