去年獎金發得多 非經常性薪資占總報酬比重創新高

行政院主計總處今 (30) 日公布 2018 年底受僱員工年齡平均為 40.1 歲，年增 0.1 歲，退休員工人數則略減，因此，呈現勞工越來越老的趨勢。另外，由於景氣擴張，廠商發放獎金較多，非經常性薪資占總報酬比重創歷年新高。

主計總處今日公布 2018 年事業人力僱用狀況調查，全年受僱員工每人非薪資報酬 10.2 萬元，加計薪資報酬 62.9 萬元，總報酬 73.1 萬元，較 2017 年增加 2.5 萬元或 3.6%。

其中，非經常性薪資 (獎金、加班費等) 占總報酬比重達近 2 成，為歷年最高，年增 0.9 個百分點，主要因前年景氣擴張，廠商在 2018 年發放較多年終獎金及績效獎金所致。

2018 年底工業及服務業受僱員工以 25 至 44 歲者占 58.2% 最多，但占比逐年下降；45 歲以上者占 32.9%，較 6 年前增加 3.3 個百分點；平均年齡增至 40.1 歲，近 6 年增加 1.1 歲，呈現勞工越來越老趨勢。

根據統計，受僱員工全年進入 223.5 萬人次，每月進入率平均為 2.36%，年減 0.03 個百分點；全年退出 213.5 萬人次，每月退出率平均為 2.26%，年增

0.02 個百分點；全年淨進入 10 萬人次，較前一年減少 4 萬人次。

主計總處指出，各年齡組的每月平均進入率隨年齡增長呈遞減現象，退出率則隨年齡呈 Ｕ 字型分布，其中以 45 至 54 歲的流動率最低。

按教育程度觀察，近年進、退率均以國中及以下程度者最低，2018 年流動率為 1.42%，較前年減少 0.01 個百分點；大學及研究所程度者進、退較為頻繁，流動率分別為 3.1% 及 2.72%。

另外，因退休 (含優惠退休) 而離職者隨勞保、勞退新制等實施漸近成熟期及人口高齡化，屆齡退休人數漸增，近 3 年均逾 10 萬人，2018 年退休 10.1 萬人，但較前年減少 3000 人。