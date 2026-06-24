鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-24 16:27

電供廠光寶科 (2301-TW)，ㄝ隨著全球生成式人工智慧與大型語言模型應用持續擴大，切入 AI 設施帶動電力升級的藍海市場，法人高度看好光寶科在高壓直流電源櫃與自研高功率產品的技術護城河，看好高附加價值的雲端運算與物聯網業務將擔綱長線核心驅動引擎，並看好 AI 營收今年年成長逾一倍。

光寶科深化高壓直流與新能源布局 完善AI資料中心產品組合長期展望看俏。(圖：shutterstock)

光寶科 5 月合併營收達 173.5 億元，不僅較上月增長 4%，更較去年同期大增 29.6%，高階伺服器出貨的成長動能極為強勁。在營收產品組合方面，雲端及物聯網部門占整體營收比重已高達 56%，資通訊產品占 29%，光電部門則占 15%。

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公司過去一年 AI 相關業務營收已繳出年增約 7 成的高成長成績，管理層預估今年該業務仍可望再成長超過 5 成，力拚將全年 AI 相關產品的整體營收占比，由去年的 20% 大幅拉升至 30%。

法人指出，光寶科於第一季已開始少量出貨 50V 高壓直流電源櫃給特定客戶，第二季持續放量，下半年則預計送樣 800V 高功率產品給美系雲端大廠驗證，預期隨著方案逐步導入，新世代平台電源內容價值將大幅度提升，法人預估今年高毛利之雲端運算與物聯網營收占比將拉高至 56%，帶動整體產品組合與毛利率結構大幅度轉佳。