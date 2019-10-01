〈分析〉美光接連重挫後 「投資甜蜜點」浮現？

美光 (MU-US) 近日股價遭遇大跌，尤其在美光公佈 2019 財年第四季財報與令人失望的 2020 財年 Q1 財測之後，更是揭露了 2020 年的記憶體晶片市場表現低迷，而在美股市場大舉拋售美光的當口，但《Seeking Alpha》專欄作家 Gary Alexander 認為，美光的「投資甜蜜點」很可能正在浮現。

美光上週四 (26 日) 盤後公佈財報後，隔日週五 (27 日) 股價應聲大跌 11.09%，週一 (1 日) 再跌 0.83%，合計連 2 個交易日共下跌 11.92%。

美光股價日線走勢圖 圖片：investing.com

本益比預估

儘管產業面臨困境，華爾街仍普遍預期，美光 2020 財年每股純益 (EPS) 將落在每股 2.69 美元，2021 年估落在每股 5.29 美元，美光目前預估本益比則約在 15.83 倍交投。

對比美光主要競爭對手南韓海力士來看，海力士預估本益比則落在 25.18 倍交投，但美光是記憶體產業龍頭，故在本益比的比較之下，美光的價值投資點似乎正開始浮現。

華為隱憂可緩解

Gary Alexander 表示，在川普總統針對華為發布廣泛的銷售禁令之後，對大多數晶片股來說，華為一直是一個不確定因素。

該項禁令也影響了美光，除了內存記憶體晶片平均售價下跌外，也讓該公司 Q2 營收下降了 42%。

然而，Gary Alexander 認為，美光情況將有所緩解，因美光已申請出口許可，將可望恢復對華為的銷售，也突顯了更多的營收上升空間。

除了華為問題以外，美光在其他終端市場的表現也是相當出色，例如消費者對企業級 SSD 固態硬碟的價格彈性低，也創造了更多議價空間，此外，美光在車用電子記憶體市場的表現，也是相當理想。

來源：MU

NAND 庫存高，但 DRAM 可能會沖銷此劣勢

美股投資人對於美光的主要關注點是記憶體市場的整體狀況，而在過去的一年中，隨著包含美光等記憶體製造商擴大產能，記憶體市場狀況已出現惡化，根據美光 2019 財年 Q4 財報顯示，該公司已擁有過多的 NAND 記憶體庫存，且記憶體價格下滑，可能影響 2020 財年 Q1 甚至往後的營收表現。

雖然投資者仍舊擔心 2020 財年 Q1 及之後 NAND 業務的放緩，但美光 2020 財年 Q1 財測整體營收，仍明顯高於華爾街預期。

據美光於上週四 (26 日) 財報發布會所釋出的 2020 財年 Q1 non-GAAP 財測顯示，美光預估 Q1 營收將落在 48 億至 52 億美元之間，高於華爾街預期的 47.8 億美元。

美光 2020 財年 Q1 財測 圖片：MU

儘管 NAND 前景不佳，但美光 Q1 財測指引暗示 DRAM 業務表現可能高於預期，而 DRAM 業務其實才是美光最重要的營收來源，約佔 Q1 財測營收的 69%。

且根據記憶體產業調研公司 DRAMexchange 證實，記憶體產業的最壞情況可能已經過去，DRAMexchange 在最新一份報告指出，DRAM 的價格已停止下跌，主要受惠於終端消費市場需求轉趨健康。

毛利率轉好、淨現金流量穩定

截至 2019 財年年底，美光的資產負債表仍相當穩健，目前淨現金流量為 34 億美元，在此之前，該數字最低曾來到 27 億美元，美光淨現金流量表現仍是穩定。

在這波 2016 財年起的記憶體循環低谷，美光毛利率最低曾來到 20.2%，而展望下一季的 2020 財年 Q1，美光預期毛利率將可望回升至 24% 至 27% 之間，顯示美光在獲利方面將見顯著改善。

美光近期現金流量 (圖片：MU)

未來展望

在市場需求回升、DRAM 價格逐步穩定的帶動下，Gary Alexander 認為，目前美光估值吸引力已大過該公司的營運風險。

Gary Alexander 表示，美光的 DRAM、NAND 晶片每單位生產成本已逐步改善，且預計 DRAM 毛利率的成長速度將高於 NAND，更重要的是，美光擁有高達 34 億美元的淨現金流量，庫藏股回購仍能夠進一步保護美光股價。