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〈分析〉美光接連重挫後 「投資甜蜜點」浮現？

美光接連重挫後 「投資甜蜜點」浮現？ (圖片:AFP)
美光接連重挫後 「投資甜蜜點」浮現？ (圖片:AFP)

美光 (MU-US) 近日股價遭遇大跌，尤其在美光公佈 2019 財年第四季財報與令人失望的 2020 財年 Q1 財測之後，更是揭露了 2020 年的記憶體晶片市場表現低迷，而在美股市場大舉拋售美光的當口，但《Seeking Alpha》專欄作家 Gary Alexander 認為，美光的「投資甜蜜點」很可能正在浮現。

美光上週四 (26 日) 盤後公佈財報後，隔日週五 (27 日) 股價應聲大跌 11.09%，週一 (1 日) 再跌 0.83%，合計連 2 個交易日共下跌 11.92%。

美光股價日線走勢圖　圖片：investing.com
美光股價日線走勢圖　圖片：investing.com

本益比預估

儘管產業面臨困境，華爾街仍普遍預期，美光 2020 財年每股純益 (EPS) 將落在每股 2.69 美元，2021 年估落在每股 5.29 美元，美光目前預估本益比則約在 15.83 倍交投。

對比美光主要競爭對手南韓海力士來看，海力士預估本益比則落在 25.18 倍交投，但美光是記憶體產業龍頭，故在本益比的比較之下，美光的價值投資點似乎正開始浮現。

華為隱憂可緩解

Gary Alexander 表示，在川普總統針對華為發布廣泛的銷售禁令之後，對大多數晶片股來說，華為一直是一個不確定因素。 

該項禁令也影響了美光，除了內存記憶體晶片平均售價下跌外，也讓該公司 Q2 營收下降了 42%。

然而，Gary Alexander 認為，美光情況將有所緩解，因美光已申請出口許可，將可望恢復對華為的銷售，也突顯了更多的營收上升空間。

除了華為問題以外，美光在其他終端市場的表現也是相當出色，例如消費者對企業級 SSD 固態硬碟的價格彈性低，也創造了更多議價空間，此外，美光在車用電子記憶體市場的表現，也是相當理想。

來源：MU
來源：MU

NAND 庫存高，但 DRAM 可能會沖銷此劣勢

美股投資人對於美光的主要關注點是記憶體市場的整體狀況，而在過去的一年中，隨著包含美光等記憶體製造商擴大產能，記憶體市場狀況已出現惡化，根據美光 2019 財年 Q4 財報顯示，該公司已擁有過多的 NAND 記憶體庫存，且記憶體價格下滑，可能影響 2020 財年 Q1 甚至往後的營收表現。

雖然投資者仍舊擔心 2020 財年 Q1 及之後 NAND 業務的放緩，但美光 2020 財年 Q1 財測整體營收，仍明顯高於華爾街預期。

據美光於上週四 (26 日) 財報發布會所釋出的 2020 財年 Q1 non-GAAP 財測顯示，美光預估 Q1 營收將落在 48 億至 52 億美元之間，高於華爾街預期的 47.8 億美元

美光 2020 財年 Q1 財測　圖片：MU
美光 2020 財年 Q1 財測　圖片：MU

儘管 NAND 前景不佳，但美光 Q1 財測指引暗示 DRAM 業務表現可能高於預期，而 DRAM 業務其實才是美光最重要的營收來源，約佔 Q1 財測營收的 69%。

且根據記憶體產業調研公司 DRAMexchange 證實，記憶體產業的最壞情況可能已經過去，DRAMexchange 在最新一份報告指出，DRAM 的價格已停止下跌，主要受惠於終端消費市場需求轉趨健康。

毛利率轉好、淨現金流量穩定

截至 2019 財年年底，美光的資產負債表仍相當穩健，目前淨現金流量為 34 億美元，在此之前，該數字最低曾來到 27 億美元，美光淨現金流量表現仍是穩定。

在這波 2016 財年起的記憶體循環低谷，美光毛利率最低曾來到 20.2%，而展望下一季的 2020 財年 Q1，美光預期毛利率將可望回升至 24% 至 27% 之間，顯示美光在獲利方面將見顯著改善。

美光近期現金流量  (圖片：MU)
美光近期現金流量  (圖片：MU)

未來展望

在市場需求回升、DRAM 價格逐步穩定的帶動下，Gary Alexander 認為，目前美光估值吸引力已大過該公司的營運風險。

Gary Alexander 表示，美光的 DRAM、NAND 晶片每單位生產成本已逐步改善，且預計 DRAM 毛利率的成長速度將高於 NAND，更重要的是，美光擁有高達 34 億美元的淨現金流量，庫藏股回購仍能夠進一步保護美光股價。

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