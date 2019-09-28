美光坦言：商務部遲不點頭 無法供貨華為 週五重挫11%

在美光 (MU-US) 公布財報，並稱中美貿易戰挫傷公司與華為之間的業務後，週五股價重挫 11% 以上。

今年 5 月，美國政府將華為打入實體黑名單，意味美國企業不能在沒官方許可的情況下與名單上的中國企業開展業務。美光稱此舉讓公司第四季業績承壓，且未來財務狀況也受損害。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報法說會上表示，「第四季對美光的銷售較去年同期下降，且比我們在美光遭打入實體名單前的預期水準還要顯著下降，我們看到中美貿易談判的不確定性持續存在，如果華為持續受到實體名單的限制，我們又沒辦法取得許可，那麼接下來幾季我們對華為的銷售下滑情形可能越來越嚴重。」

整體而言，美光業務仍持續發展，該公司第四季 EPS 56 美分、營收 48.7 億美元，均優於分析師預期。根據 Refinitiv，分析師先前估計美光第四季 EPS 49 美元、營收 45.7 億美元。

然而，美光第一季的 EPS 財測略低於預期，但營收高於預期。

Mehrotra 表示，美光已經向商務部申請許可，以利增加對華為的出貨，但迄今商務部尚未核發許可。

美光今年迄今股價仍有高於 50% 的漲幅，優於 S&P 500 同期漲幅 18%。