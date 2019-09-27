〈財報〉美光Q1財測令人失望 盤後重挫逾7%

美光科技公司 (Micron Technology Inc.)(MU-US) 週四 (26 日) 盤後大跌超過 7%，因公司公布 2019 財年第四季營收縮減 42%，給出的財測數據令人失望。
2019 財年第四季關鍵數據
- 營收：48.7 億美元，上一季 47.9 億美元，去年同期為 84.4 億美元
- 現金流：22.3 億美元，上一季 27.1 億美元，去年同期 51.6 億美元
- EPS：不含特殊項目 56 美分 vs. 預估 51 美分 (FactSet 調查)
2019 財年關鍵數據
2020 財年第一季財測數據
美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，美光第四季業績超出預期，2019 財年創下巔峰，在充滿挑戰的環境裡，公司表現出色，大幅提高了競爭條件。
展望未來，Sanjay Mehrotra 認為，目前總體經濟與貿易不確定性持續存在，不過隨著產業需求改善，美光已經做足準備，可以滿足記憶體的長期需求。
如同其他半導體股票一樣，美光近期持續上漲，統計今年以來，美光股價已經累積上漲 48%，創一年新高。儘管美光今年受到華為供應鏈的衝擊，但記憶體出貨量仍在增加，報價基本面也在改善，市場期待記憶體產業出現復甦。
不過華爾街認為，目前晶片景氣仍處下降週期，美光已連續三季營收下滑，分析師預估，目前在中美貿易戰線延長之下，智慧型手機與筆電的記憶體需求仍持續承壓，未來兩季美光營收將持續下行趨勢。