〈財報〉美光Q1財測令人失望 盤後重挫逾7%

美光科技公司 (Micron Technology Inc.)(MU-US) 週四 (26 日) 盤後大跌超過 7%，因公司公布 2019 財年第四季營收縮減 42%，給出的財測數據令人失望。

美光股價 (來源: MarketWatch)

2019 財年第四季關鍵數據

營收：48.7 億美元，上一季 47.9 億美元，去年同期為 84.4 億美元

現金流：22.3 億美元，上一季 27.1 億美元，去年同期 51.6 億美元

EPS：不含特殊項目 56 美分 vs. 預估 51 美分 (FactSet 調查)

2019 財年關鍵數據

營收：234.1 億美元，上一財年為 303.9 億美元

現金流：131.9 億美元，上一財年為 174 億美元

EPS：不含特殊項目 6.35 美元

2020 財年第一季財測數據

營收：50 億美元 (正負 2 億美元) vs. 48 億美元 (FactSet 調查)

EPS：不含特殊項目 46 美分 (正負 7 美分) vs. 53 美分 (FactSet 調查)

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，美光第四季業績超出預期，2019 財年創下巔峰，在充滿挑戰的環境裡，公司表現出色，大幅提高了競爭條件。

展望未來，Sanjay Mehrotra 認為，目前總體經濟與貿易不確定性持續存在，不過隨著產業需求改善，美光已經做足準備，可以滿足記憶體的長期需求。

如同其他半導體股票一樣，美光近期持續上漲，統計今年以來，美光股價已經累積上漲 48%，創一年新高。儘管美光今年受到華為供應鏈的衝擊，但記憶體出貨量仍在增加，報價基本面也在改善，市場期待記憶體產業出現復甦。

不過華爾街認為，目前晶片景氣仍處下降週期，美光已連續三季營收下滑，分析師預估，目前在中美貿易戰線延長之下，智慧型手機與筆電的記憶體需求仍持續承壓，未來兩季美光營收將持續下行趨勢。