〈分析〉ISM、Markit製造業PMI二樣情 你該如何解讀？

週二 (1 日) 美國公布 9 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.1，高於前月的 50.3，創下近 5 個月來新高，但是另一方面美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 終值則報 47.8，不僅遠低於預期的 50.5，亦低於前月的 49.1，創下 2009 年 6 月來最低水準，二項製造業 PMI 指數呈現兩樣情之發展。

ISM 製造業 PMI 圖片：Calculated Risk

IHS Markit 美國製造業 PMI 圖片：IHS Markit

首先值得注意的是，ISM 製造業 PMI 與 Markit 製造業 PMI 之調查對象並不盡相同，ISM 主要針對 400 多間美國企業進行調查，ISM 調查範疇不僅限於民間私人企業，還會參考北美標準分類系統 (NAICS) 來進行調查，而 Markit 製造業 PMI 則是由調研機構 Markit 僅限美國 600 多家民間私人企業進行調查，再編製成 PMI 報告。

另外 ISM 與 Markit 兩者製造業 PMI 之計算指標則是相同，皆為：新訂單指數、製造業產出、製造業雇傭、供應商交付、庫存等五項指數。

而在美股市場中，因 ISM 製造業 PMI 統計範疇更廣，故對股市來說是較具參考意義，但仍不能否認 Markit 製造業 PMI 的參考重要度，因 Markit 在全球針對 30 多個國家進行調查，這為不同國家之間的景氣概況，提供了一個共同的比較基礎。

以美國與歐洲為例，Markit 製造業 PMI 的參考優勢，就在於提供了美、歐之間景氣狀況的橫向比較，使交易員能夠在相同的基礎上，對歐洲和美國製造業前景進行比較和判斷。

9 月 ISM 製造業 PMI 細項表現：

ISM 9 月製造業 PMI 報 47.8，其中 ISM 製造業 PMI 之細項顯示，新訂單指數較 8 月小幅上升 0.1 個百分點至 47.3，但仍低於 50 景氣分水線；而 9 月產出指數則是擴大下滑至 47.3，創下十年新低；就業指數則報 46.3 創下 2016 年一月來新低。

9 月 ISM 製造業 PMI 細項指數表現 圖片：ISM

從週二 (1 日) ISM 公布的製造業 PMI 報告來看，從全球經濟成長放緩所衍伸的需求減弱，已顯著開始影響到美國國內外對於美國產品之需求，同時美中貿易戰的不確定性，也正打亂了供應鏈與美國企業的招募計畫，9 月 ISM 製造業細項的產出指數與就業指數皆創下新低，即可略窺一二。

ISM 表現差、Fed 再降息呼聲高？

ISM 製造業 PMI 連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，可能擴大股市與美國企業對聯準會 (Fed) 再次於年內降息之呼聲，盼 Fed 進一步調降市場融資成本，以延長本波的美國經濟擴張週期。

週二 (1 日) 最新據 CME FedWatch 數據顯示，市場預期 Fed 十月降息一碼之機率為 64.7%、十二月降息一碼之機率則高達了 79.3%。