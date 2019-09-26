債務引爆點逼近 中國房產建商如何苦苦掙扎？

北京最新推出的房地產開發商融資限制，似乎來的正不是時候。

據《彭博社》估算，中國前三大房地產開發商：碧桂園、中國恒大集團與萬科集團，在今年年底前，將須償還近 800 億美元的短期債務。小型開發商的壓力就更大了，因為他們有更少的建物可以出售以應付債務。

如此看來，為了償付債務，房地產開發商的現金流量更加重要。然而，房地產市場一直受到政府政策的限制，今年 1 月以來，中國當局採取了一系列措施，以壓抑房地產過熱的局勢，目前 8 月份房價增長，已經出現連續第 3 個月放緩。

此外，對於開發商而言，最重要的三個融資渠道正在縮減。今年第 2 季，銀行向房地產開發商提供的貸款增速，創下 2017 年以來最差，同時，對開發商的信託貸款以及債券銷售也在減少。

房地產開發商融資來源 左圖：銀行放貸 中: 信託貸款 右: 債券銷售 (來源: Bloomberg)

與此同時，房地產開發商透過銷售新建物的收入來源，也一直在下降當中。

房地產開發商銷售收入年增率 (來源: Bloomberg)

在這樣的局勢之下，中國政府又推出了一系列措施，限制房地產開發商獲得融資的能力。今年 7 月，中國發佈海外債券銷售的限制規定，同時，被稱為影子銀行的重要管道：信託貸款部分，也被告知需要縮減向房地產開發商提供融資。

房地產資深分析師 Patrick Wong 表示，根據中秋節長週末的數據來看，中國的房地產開發商可能會迎來 2015 年後，「旺季不旺」最差的房屋銷售狀況。傳統旺季為 9 月至 10 月。

中國第四大房地產建商：融創中國的董事長孫宏斌上個月稱，這樣的情況「史無前例」，並不滿地表示，由於政府推出的打壓措施，公司幾乎停止了土地的購買。

為何北京當局如此關注房地產市場？因為即便經過了三年的房地產市場調控，今年 1 月份再度加大控管力度，然而，中國的金融機構仍然對房地產行業曝險敞口過高。

對房產建商的敞口佔整體比重％ 左圖：銀行 中：信託機構 右：債券投資者 (來源: Bloomberg)

中國銀保監會主席郭樹清警告，對於中國 40 兆美元的金融體系而言，實在難以應付經濟的下行風險，一旦經濟急劇放緩，可能會帶來全面性的危機。

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