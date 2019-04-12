CBRE報告：香港房地產仍全球最貴 深圳躋身全球前5

香港已經名列全球最昂貴的住房市場，現在鄰近的中國科技城市深圳，也加入全球 5 大最昂貴的城市。

世邦魏理仕 (CBRE) 發布 2019 年《全球生活報告：城市指南》(Global Living) 排行，香港穩居全球最貴房地產之首，不僅擁有最高的 120 萬美元平均房價，還擁有最高的平均豪宅價格，高達 690 萬美元。

香港房地產在連續 29 個月強漲之後，已開始降溫，但仍然輕易保住首位。新加坡是第 2 貴的城市，平均房價為 87.4 萬美元，其次是上海的 87.2 萬美元、溫哥華 81.5 萬美元，和深圳的 68.0 萬美元，亞洲城市搶下前 5 名當中的 4 席。

作為電信製造商華為及遊戲與數據公司騰訊的總部，深圳經濟在 2018 年首次超過香港。深圳在 1980 年代被指定為經濟特區，隨後迅速發展，目前人口近 1300 萬。

報告指出，在政府打房措施之下，助於降低 2018 年深圳的房價成長，至下跌 0.1%。

全球最貴房價前十名 (圖表取自 CBRE 報告)

CBRE 年度報告共調查 35 個城市，其中有 30 個城市房價快速上漲，巴塞隆納、都柏林、上海和馬德里的房價成長率達到兩位數，又以巴塞隆納的 16.9% 居首。

在去年報告中房價偏高的洛杉磯、多倫多、溫哥華、雪梨和墨爾本，均因房價成長幅度減緩，而使排名退後。