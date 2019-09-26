美通過「香港人權與民主法案」 陸回應：美國干涉內政

鉅亨網編輯江泰傑 2019年9月26號9點26分

中國國務院港澳辦今 (26) 日就美國國會參眾兩院的委員會通過「2019 年香港人權與民主法案」表達強烈抗議與譴責，直指美國干涉中國內政，嚴重踐踏國際法及國際關係基本準則。

美國眾議院及參議院委員會於美國當地時間 25 日分別表決通過「2019 年香港人權及民主法案」，警告中國任何鎮壓香港示威活動都可能導致撤銷香港與美國的特殊貿易地位。該法案還將需要分別在美國參眾兩院大會上進行表決。

美國參議院外交關係委員會與眾議院外交事務委員會推動相關立法，要求每年評估香港自治程度是否足以支持繼續獲得特殊地位，同時要求對那些「綁架及虐待」人權活動人士的個人實施制裁。

而眾議院版本更列明任何個人違反「中英聯合聲明」及「基本法」的行為及決定都符合制裁條件，制裁手段包括凍結資產及拒絕簽證。

(圖片: AFP)

中國方面則表示，香港是中國的香港，香港特別行政區的事務純屬中國內政，任何外部勢力不得干涉。任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對「一國兩制」底線的挑戰。

保持香港的長期繁榮穩定，符合包括美國在內的世界各國利益。美國國會及一些政客以人權與民主為藉口，通過所謂「2019 年香港民主與人權法案」，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣，為香港的亂局火上加油。這將嚴重傷害中美關係，對美國自身也沒有任何好處。

中國進一步指出強烈敦促美國國會及部份政客停止粗暴干涉香港事務，少做破壞「中美關係大局」的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益的事。